LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: Pidcock sfida Roglic e Pogacar!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Freccia Vallone 2021. La seconda delle tre classiche delle Ardenne, come al solito, presenta l’arrivo posto in vetta al durissimo Muro di Huy (1,3 km al 10,2%). Al via troviamo tantissimi grandi campioni e la battaglia, sull’asprissima erta sopraccitata, si preannuncia intensissima. A sfidarsi, peraltro, ci saranno corridori che conoscono benissimo questa gara, come il recordman di successi Alejandro Valverde (Movistar) e il re delle edizioni 2018 e 2019 Julian Alaphilippe, e altri che sono all’esordio su queste strade, ma hanno la condizione e le caratteristiche per fare benissimo in questa classica, come Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Tom Pidcock (Ineos).

Oltre ai nomi sopraccitati, ad ogni modo, ce ne sono tanti altri che possono competere per il successo. Sicuramente non si possono sottovalutare i primi tre classificati della scorsa edizione, vale a dire, nell’ordine, l’elvetico Marc Hirschi (UAE Team Emirates), il francese Benoit Cosnefroy (Ag2r) e il canadese Michael Woods (Israel). Hirschi, peraltro, formerà un duo dal talento straripante insieme al vincitore dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar.

Non vanno tralasciati, inoltre, nemmeno corridori come David Gaudu (Groupama-FDJ), che di recente ha vinto la tappa regina del Giro dei Paesi Baschi, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), terzo domenica all’Amstel Gold Race, e Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), il quale potrebbe essere qualcosa in più che un gregario di Alaphilippe dato l’eccellente stato di forma di cui gode. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 11.00, mi raccomando, non mancate!

Foto: Lapresse