Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è arrivato secondo alla Freccia Vallone 2021 benché fosse all’esordio nella classica in questione. Il vincitore della scorsa Liegi-Bastogne-Liegi è partito un po’ troppo lungo sul Muro di Huy e, dopo che in un primo istante era riuscito a scrollarsi tutti di ruota, è stato ripreso e saltato dal campione del Mondo Julian Alaphilippe a pochissimi metri dal traguardo.

Questo risultato sicuramente lascia un po’ di amaro in bocca a Roglic, il quale, probabilmente, ha fatto una mossa troppo avventata scattando quando mancavano più di 300 metri al traguardo. Ad ogni modo, per lo sloveno è l’ennesimo grande risultato di un 2021 in cui ha ottenuto tanto correndo poco. Infatti, prima di oggi, Primoz aveva già vinto tre frazioni alla Parigi-Nizza e aveva conquistato la classifica generale e una tappa del Giro dei Paesi Baschi.

Dopo la gara, Roglic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Faccio i complimenti ad Alaphilippe, oggi è stato il più forte, aveva delle gambe migliori rispetto alle mie. E’ stata una gara divertente, comunque, e sono contento del risultato che ho ottenuto. Nel finale ero in buona posizione e ho deciso di provarci. Mi sento in ottima forma e sono pronto per la Liegi-Bastogne-Liegi“.

Il mirino di Roglic, infatti, ora si sposterà sulla Liegi-Bastogne-Liegi. Lo sloveno deve difendere il titolo conquistato l’anno scorso e, alla Doyenne, potrebbe trovare sulla sua strada anche il suo più grande rivale, vale a dire il connazionale Tadej Pogacar. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha saltato la Freccia Vallone a causa di alcune positività al Covid all’interno della UAE, ma alla Liegi dovrebbe essere della partita.

Foto: Lapresse