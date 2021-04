Va in archivio e passa agli annali l’edizione numero 85 della Freccia Vallone, corsa di un giorno che oggi ha visto gli atleti percorrere 193.6 km da Charleroi fino allo storico Muro di Huy. Terzo successo in carriera per il transalpino Julian Alaphilippe, che trionfa in maglia iridata. Terzo l’eterno Alejandro Valverde, che a quattro giorni dai 41 anni, sale per l’ottava volta sul podio in carriera in questa gara (cinque successi, dei quali quattro consecutivi).

ALBO D’ORO FRECCIA VALLONE

Anno Vincitore Secondo Terzo 1936 Philémon De Meersman Alphonse Verniers Camiel Michielsens 1937 Adolph Braeckeveldt Marcel Kint Albert Perikel 1938 Émile Masson jr. Sylvère Maes Cyrille Dubois 1939 Edmund Delathouwer Hubert Sijen Albert Perikel 1940 non disputata a causa della seconda guerra mondiale 1941 Sylvain Grysolle Gustave Van Overloop Jacques Geus 1942 Karel Thijs Frans Bonduel Albert Perikel 1943 Marcel Kint Georges Claes Désiré Keteleer 1944 Marcel Kint Brik Schotte Marcel Quertinmont 1945 Marcel Kint Lucien Vlaemynck André Maelbrancke 1946 Désiré Keteleer René Walschot Edward van Dijck 1947 Ernest Sterckx Maurice Desimpelaere Gustave Van Overloop 1948 Fermo Camellini Brik Schotte Camille Beeckman 1949 Rik Van Steenbergen Edward Peeters Fausto Coppi 1950 Fausto Coppi Raymond Impanis Jan Storms 1951 Ferdi Kübler Gino Bartali Jean Robic 1952 Ferdi Kübler Stan Ockers Raymond Impanis 1953 Stan Ockers Ferdi Kübler Loretto Petrucci 1954[2] Germain Derycke Ferdi Kübler Jan De Valck 1955 Stan Ockers Alphonse Vandenbrande Stanislas Bober 1956 Richard Van Genechten Sante Ranucci André Vlayen 1957 Raymond Impanis René Privat Victor Wartel 1958 Rik Van Steenbergen Joseph Planckaert Pierre Everaert 1959 Jos Hoevenaers Marcel Janssens Frans Schoubben 1960 Pino Cerami Pierre Beuffeuil Constant Goossens 1961 Willy Vannitsen Jean Graczyk Frans Aerenhouts 1962 Henri De Wolf Pino Cerami Hans Junkermann 1963 Raymond Poulidor Jan Janssen Peter Post 1964 Gilbert Desmet Jan Janssen Peter Post 1965 Roberto Poggiali Felice Gimondi Tom Simpson 1966 Michele Dancelli Lucien Aimar Rudi Altig 1967 Eddy Merckx Peter Post Willy Bocklant 1968 Rik Van Looy José Samyn Jan Janssen 1969 Jos Huysmans Eric De Vlaeminck Eric Leman 1970 Eddy Merckx Georges Pintens Eric De Vlaeminck 1971 Roger De Vlaeminck Frans Verbeeck Joseph Deschoenmaecker 1972 Eddy Merckx Raymond Poulidor Willy Van Neste 1973 André Dierickx Eddy Merckx Frans Verbeeck 1974[3] Frans Verbeeck Roger De Vlaeminck non assegnato 1975 André Dierickx Frans Verbeeck Eddy Merckx 1976 Joop Zoetemelk Frans Verbeeck Freddy Maertens 1977[4] Francesco Moser Giuseppe Saronni non assegnato 1978 Michel Laurent Gianbattista Baronchelli Dietrich Thurau 1979 Bernard Hinault Giuseppe Saronni Bernt Johansson 1980 Giuseppe Saronni Sven-Åke Nilsson Bernard Hinault 1981 Daniel Willems Adrie van der Poel Guido Van Calster 1982 Mario Beccia Jostein Wilmann Paul Haghedooren 1983 Bernard Hinault René Bittinger Hubert Seiz 1984 Kim Andersen William Tackaert Heddie Nieuwdorp 1985 Claude Criquielion Moreno Argentin Laurent Fignon 1986 Laurent Fignon Jean-Claude Leclercq Claude Criquielion 1987 Jean-Claude Leclercq Claude Criquielion Rolf Gölz 1988 Rolf Gölz Moreno Argentin Steven Rooks 1989 Claude Criquielion Steven Rooks Wim Van Eynde 1990[5] Moreno Argentin Jean-Claude Leclercq non assegnato 1991 Moreno Argentin Claude Criquielion Claudio Chiappucci 1992 Giorgio Furlan Gérard Rué Davide Cassani 1993 Maurizio Fondriest Gérard Rué Claudio Chiappucci 1994 Moreno Argentin Giorgio Furlan Evgenij Berzin 1995 Laurent Jalabert Maurizio Fondriest Evgenij Berzin 1996 Lance Armstrong Didier Rous Maurizio Fondriest 1997 Laurent Jalabert Luc Leblanc Alex Zülle 1998 Bo Hamburger Frank Vandenbroucke Alberto Elli 1999 Michele Bartoli Maarten den Bakker Mario Aerts 2000 Francesco Casagrande Rik Verbrugghe Laurent Jalabert 2001 Rik Verbrugghe Ivan Basso Jörg Jaksche 2002 Mario Aerts Unai Etxebarria Michele Bartoli 2003 Igor Astarloa Aitor Osa Aleksandr Šefer 2004 Davide Rebellin Danilo Di Luca Matthias Kessler 2005 Danilo Di Luca Kim Kirchen Davide Rebellin 2006 Alejandro Valverde Samuel Sánchez Karsten Kroon 2007 Davide Rebellin Alejandro Valverde Danilo Di Luca 2008 Kim Kirchen Cadel Evans Damiano Cunego 2009 Davide Rebellin Andy Schleck Damiano Cunego 2010 Cadel Evans Joaquim Rodríguez Alberto Contador 2011 Philippe Gilbert Joaquim Rodríguez Samuel Sánchez 2012 Joaquim Rodríguez Michael Albasini Philippe Gilbert 2013 Daniel Moreno Sergio Henao Carlos Alberto Betancur 2014 Alejandro Valverde Daniel Martin Michał Kwiatkowski 2015 Alejandro Valverde Julian Alaphilippe Michael Albasini 2016 Alejandro Valverde Julian Alaphilippe Daniel Martin 2017 Alejandro Valverde Daniel Martin Dylan Teuns 2018 Julian Alaphilippe Alejandro Valverde Jelle Vanendert 2019 Julian Alaphilippe Jakob Fuglsang Diego Ulissi 2020 Marc Hirschi Benoît Cosnefroy Michael Woods 2021 Julian Alaphilippe Primož Roglič Alejandro Valverde

Foto: Valerio Origo