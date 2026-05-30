LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata a Ravenna

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Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Cesenatico-Ravenna di 139 km. Si parte con una frazione totalmente pianeggiante, adatta alle ruote veloci.

Per l’Italia si tratta già di un’ottima occasione per portare a casa un successo: l’iridata del 2021 Elisa Balsamo (Lidl Trek) e Chiara Consonni (Canyon//Sram Zondacrypto) proveranno a giocarsi le proprie carte, su un arrivo che può esaltare le loro qualità. Altri due nomi pesanti per la tappa romagnola sono l’olandese Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) e la connazionale Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech).

Sulla carta sarà una giornata interlocutoria per chi ambisce alla classifica generale: l’azzurra Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) punta al tris dopo i trionfi del 2024 e del 2025, ma la concorrenza non mancherà. L’elvetica Marlen Reusser (Movistar Team), campionessa del mondo in carica, sarà sicuramente un elemento da monitorare con attenzione, così come l’olandese Demi Vollering (FDJ United-Suez). Torna al Giro d’Italia anche Anna Van Der Breggen (Team SD Worx-Protime), vincitrice della Corsa Rosa in quattro occasioni, che cercherà una clamorosa cinquina.

Frazione, dunque, tutta in piano, con un dislivello di appena 100 metri. Si parte da Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, dopo 64,6 km il gruppo incontrerà il primo sprint intermedio del Giro d’Italia 2026, situato ad Alfonsine, comune nel ravennate. Dopo 89,4 km, quando mancheranno meno di 50 km al traguardo, sarà percorsa la prima tornata del circuito cittadino di Ravenna, che verrà ripetuto per ben quattro volte in totale, con l’arrivo piazzato in via della Darsena.

La partenza della prima tappa è prevista alle ore 15.20 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle ore 16.30. Segui con noi la prima frazione del Giro d’Italia 2026 femminile per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!