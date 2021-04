LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: tappa per attaccanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour of the Alps 2021. La frazione odierna proporrà un percorso decisamente variegato, senza grandi pendenze, ma comunque sia molto insidioso, che condurrà il gruppo da Imst a Naturno, per un totale di 162 chilometri. Quella di oggi sarà dunque una giornata per attaccanti valorosi.

Un breve circuito iniziale all’interno di Imst introdurrà alla prima difficoltà altimetrica di giornata, i 1559 metri del Piller Sattel. Dopo una veloce discesa, la strada ricomincerà a salire verso il GPM di Passo Resia. Attenzione poi alle insidiose strade della Val Venosta che porteranno il gruppo nella zona di Frinig. Dopo una discesa molto tecnica, resterà da superare l’asperità di Tarres, un’ascesa breve posta a 18 chilometri dal traguardo di Naturno, che potrebbe rappresentare il terreno ideale per un colpo di mano.

Tra gli uomini che quest’oggi potrebbero tentare di recuperare qualcosa in classifica generale, possiamo citare Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), Hugh Carthy (EF Education Nippo), e Pello Bilbao (Bahrain Victorius), che ieri nulla hanno potuto dinnanzi alla netta superiorità dell‘attuale leader della corsa Simon Yates. In questa terza tappa dunque, avranno una bella occasione per cercare di riscattarsi e sorprendere.

In una giornata che assomiglia un po’ ad una classica, l’Italia potrebbe puntare decisamente in alto giocandosi delle belle carte come Andrea Vendrame (Ag2r Citroen Team), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), super fuggitivo nella tappa di apertura di Innsbruck, se non Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), e Fabio Felline (Astana-Premier Tech). Quest’ultimo avrà con sé un uomo molto temibile come il campione nazionale spagnolo Luis Leon Sanchez. Infine, potremmo vedere nuovamente in azione i mai domi ragazzi della Eolo-Kometa. Attenzione infine, ad un altro possibile colpo di mano da parte di Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della corsa dalle ore 09.45. Buon divertimento!

