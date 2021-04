Per l’ennesima volta Alejandro Valverde ha dimostrato la teoria che l’età è soltanto un numero. A quasi 41 anni, che compirà domenica 25 aprile, il murciano ha ancora la gamba e il piglio giusto per dare del filo da torcere ai giovani del ciclismo di oggi. E l’ha fatto nuovamente vedere proprio pochi minuti fa, alla sua amata Freccia Vallone che l’ha visto trionfatore per cinque edizioni, e che nella giornata odierna gli ha regalato un terzo posto che vale oro. Risultati per lui, che forse forse lo stanno portando a non appendere così facilmente la bici al chiodo

“Sono arrivato terzo, cosa di cui sono molto contento – ha dichiarato nel dopogara il campione del mondo di Innsbruck 2018 – Ma credo di avere le gambe per fare di più. Gli altri sono stati molto forti, dobbiamo congratularci con Julian e Primoz, ed è anche vero il grande sforzo che ho dovuto fare per tornare lì, tra di loro, per poi mancare nel finale. In ogni caso questo risultato mi dà un’ottima motivazione”.

Domenica, oltre a spegnere 41 candeline, il re della Movistar prenderà il via della sua 15esima Liegi-Bastogne-Liegi puntando alla sua quinta vittoria: “Sappiamo che sto bene e che ora la Liegi sarà diversa. Lo stato di forma è molto chiaro che ce l’ho”. Inoltre l’iberico si è anche sbilanciato un po’ sul suo futuro: “Non so dirvi se quella di oggi sia stata o meno la mia ultima Freccia Vallone e se continuerò un altro anno ancora”.

In conclusione Valverde si è soffermato proprio sul finale di gara: “Voglio ringraziare soprattutto la mia squadra che ha fatto un buon lavoro, ma alla fine c’erano tanti corridori, c’era molto bagarre. Sono partito male, sapevo che dovevo prendere bene il Mur de Huy. Ho Ho cercato di rimontare tra un lato e l’altro facendo un grandissimo sforzo”.

