Freccia Vallone 2021: esclusa la UAE Emirates di Pogacar e Formolo per casi di Covid, a rischio anche la Liegi

Importantissima notizia dal Belgio. La UAE Emirates, molto probabilmente la squadra favorita per il successo per la Freccia Vallone 2021 che prenderà il via a momenti, è stata esclusa dalla corsa.

Come recita in un comunicato la compagine emiratina: “Si comunica con dispiacere che l’UAE Team Emirates non parteciperà alla Freccia Vallone, dopo che due membri della squadra hanno ricevuto, in data 20 aprile, esito positivo di test Covid-19. Le due persone, Diego Ulissi e un membro del personale del team (già vaccinato) erano risultate negative a due test effettuati nei giorni precedenti al loro viaggio verso il Belgio. All’arrivo in Belgio, entrambi i membri del team sono stati sottoposti a un test con risultato positivo. Dopo questo test ‘positivo’, le due persone sono state sottoposte a 3 test ciascuno: 2 test antigenici e 1 test molecolare.Tutti questi ultimi 3 test hanno dato esito negativo. I due membri del team non hanno mai accusato alcun sintomo. Nonostante la squadra provi frustrazione, accetta pienamente la decisione finale delle Autorità belghe”.

La rosa odierna era veramente devastante: oltre al citato Ulissi, presenti anche il vincitore dell’ultima edizione a Huy, Marc Hirschi, il trionfatore del Tour de France, Tadej Pogacar, e l’ex campione italiano Davide Formolo.

Preoccupazione anche in chiave futura: domenica c’è infatti la terza Classica Monumento della stagione. “La squadra si sottoporrà a ulteriori test con l’obiettivo di partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica”.

Foto: Lapresse