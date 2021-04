CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’Amstel Gold Race 2021. Quest’anno, in via del tutto eccezionale, la grande classica neerlandese si svolgerà su un circuito di 17 chilometri da ripetere dodici volte, il quale, al suo interno, prevede tre salite: il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. Nell’ultima tornata, tuttavia, i corridori non affronteranno il Cauberg, ma, anzi, il finale ricalcherà quello del tracciato adottato dall’Amstel Gold Race dal 2017 al 2019.

Non c’è un vero e proprio favorito, ma i nomi che potranno competere per il successo finale saranno diversi e di grande qualità. Al via, infatti, troviamo la coppia di fuoriclasse della Jumbo-Visma composta da Wout Van Aert e Primoz Roglic, quest’ultimo fresco di successo al recente Giro dei Paesi Baschi, il campione del Mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), il britannico Tom Pidcock (Ineos), il quale mercoledì scorso si è imposto nella Freccia del Brabante, il re dell’ultima Freccia Vallone Marc Hirschi (UAE Team Emirates), l’eterno Alejandro Valverde (Movistar) e il campione olimpico Greg Van Avermaet (Ag2r).

In casa Italia tutti gli occhi sono puntati su Matteo Trentin. Il corridore della UAE Team Emirates è reduce dal terzo posto colto alla Freccia del Brabante, ove è stato battuto da Pidcock e Van Aert in volata, e già due anni fa, all’Amstel Gold Race, fu grande protagonista. Il Bel Paese, inoltre, ha alla partenza dell’Amstel Gold Race anche Sonny Colbrelli (UAE Team Emirates), il quale, su queste strade, fu terzo nel 2016, nell’ultima edizione che prevedeva il Cauberg a un chilometro e mezzo dal traguardo.

Il bresciano, ad ogni modo, col cambio di tracciato è sembrato trovarsi meno a suo agio tra le viuzze neerlandesi e alla recente Freccia del Brabante è andato in crisi nel tentativo di seguire uno scatto di Tom Pidcock. Sintomo, forse, che non ha la condizione del 2016. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle 11.45, mi raccomando, non mancate!

Foto: Lapresse