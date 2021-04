Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ha vinto l’Amstel Gold Race 2021 beffando, per un soffio, Tom Pidcock (Ineos) in volata. I due hanno tagliato il traguardo, sostanzialmente, nello stesso momento e c’è stato bisogno del photo finish per stabilire chi sia stato a trionfare. Alla fine, nonostante, dalle prime immagine, sembrava che fosse stato il britannico a imporsi, il photo finish ha assegnato il successo al fuoriclasse belga.

A fine gara, un Van Aert ancora perplesso ha parlato del suo trionfo. Queste le sue parole: “Faccio ancora fatica a credere di aver vinto. Siamo arrivati praticamente insieme io e Pidcock. Ma la giuria mi ha detto che ho vinto, quindi prendiamola per buona. Sono partito lungo perché uno sprint lungo è più favorevole a me, ma negli ultimi metri ho visto gli spettri della Freccia del Brabante. Ringrazio i miei compagni di squadra per il grande lavoro che hanno fatto, soprattutto Primoz Roglic e Jonas Vingegaard sono stati fantastici. Sono contento della mia primavera, soprattutto di questa vittoria, poiché qua, esattamente trent’anni fa, vinse il mio direttore sportivo Frans Maassen, il quale mi dice sempre che questa è la gara più importante della stagione“.

Ora Wout Van Aert, dopo una primavera intensa in cui ha vinto la Gand-Wevelgem e l’Amstel Gold Race e in cui si è piazzato sul podio sia alla Tirreno-Adriatico che alla Milano-Sanremo, si prenderà un periodo di riposo. Il fuoriclasse belga tornerà alle gare per il Tour de France e nella seconda parte di stagione punterà sui Giochi Olimpici, sul Mondiale che, quest’anno, si svolge proprio nelle sue Fiandre, e sulla Parigi-Roubaix.

Foto: Lapresse