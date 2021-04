LIVE Civitanova-Perugia 2-3, Finale Superlega volley in DIRETTA: la Sir vince una battaglia e riapre la serie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:50 Vittoria di grande carattere per Perugia, che riporta la serie in parità e riapre tutto in ottica scudetto.

12-15 La chiude Leon!

12-14 Rychlicki annulla il primo prendendo in pieno Atanasijevic.

11-14 Disastro di De Cecco e Juantorena prende l’asta, ci sono tre match-point per Perugia!

11-13 Plotnytski fa benissimo dai nove metri e guadagna due punti pesantissimi.

11-11 Falaschi entrato per la battuta sbaglia.

11-10 Mani-out di Juantorena da posto quattro.

10-10 Questa volta il primo tempo di Solè è vincente.

10-9 Errore in attacco di Atanasijevic, situazione ribaltata.

9-9 Invasione a rete con il piede per Solè, che poi si prende anche il cartellino giallo per proteste.

8-9 Primo tempo pauroso di Diamantini, set riaperto.

7-9 Diamantini mette fine allo scambio più lungo e bello della partita, difese pazzesche da entrambe le parti.

6-9 Finisce qui la serie al servizio di Russo.

5-9 Ace con l’ausilio del nastro per Russo, break importantissimo per Perugia.

5-8 Murone di Atanasijevic su Rychlicki.

5-7 In rete la battuta di Rychlicki.

5-6 Esce il servizio di Wilfredo.

4-6 Mani-out di Leon da posto due.

3-5 Bordata paurosa in parallela di Atanasijevic.

3-4 Fallo di palleggio di Russo.

2-4 Mani-out di Simon, che mantiene i suoi a contatto.

1-4 Murone di Russo su Rychlicki, break importante per Perugia.

1-3 Ancora Leon, sempre più in alto, sempre più forte.

1-2 Questa volta passa in diagonale Wilfredo.

1-1 Ottima soluzione di De Cecco.

0-1 Il primo punto lo mette a segno Leon.

25-23 Se ne va il servizio di Leon, si va al tie-break!

24-23 Ace di Leon, Perugia torna a -1.

24-22 Russo annulla il primo.

24-21 Leal regala tre set-point ai suoi.

23-21 Mani-out di Leon da posto quattro.

23-20 Si fa perdonare immediatamente Simon.

22-20 Murone di Russo su Simon, Perugia si riporta a -2.

22-19 Ace del centrale argentino, il nastro è amico di Perugia.

22-18 Ancora un primo tempo di Solè.

22-17 Errore dai nove metri per Plotnytski.

21-17 Gran primo tempo di Solè.

21-16 Juantorena trova le mani di Solè.

20-16 Esce il servizio di Leal.

20-15 Atanasijevic sbaglia e mette fine allo scambo più lungo e bello della partita.

19-15 Mani-out di Atanasijevic da posto due.

19-14 Non passa la battuta di Leon.

18-14 Leon ha ripreso a smartellottare in attacco.

16-12 Risponde presente al centro Russo.

16-11 Primo tempo di Simon.

15-10 Ace di De Cecco.

14-10 Juantorena si prende un muro.

14-9 Bellissima palla di Atanasijevic da seconda linea.

13-8 Plotnytski tira una bordata sui quattro metri.

13-7 Diagonale profonda di Leal.

12-7 Murone di Solè su Rychlicki.

12-6 Mani-out di Atanasijevic da posto due.

12-5 Ace di Rychlicki su Plotnytski.

11-5 Diagonale stretta di Leal.

10-5 Plotnytski sblocca la situazione per i suoi in pipe.

10-4 Perugia non ci sta capendo più nulla in attacco.

9-4 In rete la battuta di Travica.

8-4 Finisce qui la serie al servizio di Juantorena.

8-3 Continua il momento no di Leon, che si becca un muro da parte di Plotnytski, Civitanova scappa via.

7-3 Leon non trova il campo da posto quattro.

6-3 Stampatona paurosa di Simon su Leon, time-out per Perugia.

5-3 Muro di Simon su Atanasijevic, male in copertura Perugia.

4-3 Leal trova le mani del muro di Russo e Civitanova si riporta in vantaggio.

3-3 Leon viene murato dal nastro.

2-3 Mani-out di Juantorena da posto due.

1-3 Scappa la ricezione di Leal, ne approfitta a filo rete Russo.

1-2 Invasione a rete di Simon.

1-1 Gran parallela di Atanasijevic da seconda linea.

1-0 Si riparte con un mani-out di Simon dal centro.

25-27 Ancora un servizio vincente di Plotnytski, Perugia vola sul 2-1!

25-26 Ace di Plotnytski, Perugia nuovamente a set-point.

25-25 Non passa la battuta di Diamantini.

25-24 Travica ci prova di seconda intenzione, ma la palla è fuori, incredibile adesso il set-point è per Civitanova!

24-24 Errore incredibile di Plotnytski in attacco, set riaperto.

23-24 Si insacca l’attacco di Osmany, resta un solo set-point a Perugia, che chiama time-out.

22-24 Si ferma sul nastro la batuta di Atanasijevic.

21-24 Atansasijevic trova il mignolo di Juantorena e regala 3 set-point a Perugia.

21-23 Murone di Juantorena su Solè, la Lube torna a -2.

20-23 Scappa il primo tempo di Solè.

19-23 Mani-out di Leal da posto quattro.

18-23 Esce la battuta di Rychlicki.

18-22 Copertura miracolosa di Balaso, Rychlicki poi non può sbagliare senza muro.

17-22 Sbaglia però al servizio il centrale cubano.

17-21 Simon pianta un chiodo sulla linea.

16-21 Ennesimo punto di Leon da posto quattro, il muro di Civitanova non riesce ad essere incisivo.

16-20 Juantorena mette giù una diagonale pazzesca contro il muro a tre piazzato, per poco Atanasijevic non fa un miracolo in difesa.

15-20 Ottimo muro di contenimento di Russo, poi neanche a dirlo ci pensa Leon in attacco.

15-19 Mani-out di Leon da posto quattro, Perugia resta avanti di 4.

15-18 Murone di Simon su Atanasijevic.

14-18 Rychlicki risponde da seconda linea, praticamente stanno giocando solo loro in questa fase.

13-18 Ancora Leon, che questa volta passa in parallela.

13-17 Leon abbatte Plotnytski, se le stanno dando di santa ragion!

13-16 Ancora una bordata di Rychlicki, che è letteralmente indemoniato in questa fase.

12-16 Alzata ad una mano di Travica, Solè non sbaglia in attacco.

12-15 Rychlicki mette fine ad uno scambio lunghissimo, difese pazzesche da una parte e dall’altra.

11-15 Attacco vincente da seconda linea per Rychlicki.

10-15 Esce la battuta del lussemburghese.

10-14 Rychlicki prova a tenere in vita i suoi.

9-14 Ace di Leon, che sta facendo una partita pazzesca.

9-13 Punto in palleggio per Plotnytski.

9-12 Non passa il servizio di Simon.

9-11 Leal gioca con le mani del muro di Russo, ma l’arbitro da un cartellino giallo alla panchina della Lube per troppe proteste.

8-11 Diagonale indifendibile di Leon da posto quattro.

8-10 Ace di Osmany, che pesca l’area di conflitto tra Plotnytski e Leon.

7-10 Juantorena si fa perdonare da posto due.

6-10 Scappa l’attacco di Osmany, la Lube è in difficoltà e Blengini è costretto a chiamare time-out.

6-9 Muro pauroso di Leon su Juantorena.

6-8 Leon sparacchia fuori da posto quattro e sciupa la palla del +4.

5-8 Ricambia il favore Anzani.

5-7 Non passa la battuta di Atanasijevic.

4-7 Pipe perfetta di Leon.

4-6 Errore dai nove metri per Russo.

3-6 Non entra la pipe di Juantorena, Lube in difficoltà.

3-5 Atanasijevic a segno da posto due.

3-4 Invasione a rete di Travica.

2-4 Finisce qui la serie al servizio del centrale cubano.

2-3 Ace di Simon, che riporta immediatamente i suoi a contatto.

1-3 Murone di Simon su Leon.

0-3 Fase break importante con Travica al servizio.

0-1 Si riparte con un colpo bellissimo a scavalcare il muro di Leon.

21-25 Sbaglia questa volta Leal al servizio, la Sir impatta sull’1-1.

21-24 Mani-out di Juantorena e la Lube si avvicina.

20-24 Attacco profondo di Ryhclicki, che annulla il primo set-point.

19-24 Doppio errore al servizio per Rychlicki e Leon.

18-23 Leon beffa Simon in avanzamento.

18-22 Diagonale stretta impressionante di Leal.

17-22 Invasione a rete di Simon, boccata d’ossigeno per Perugia.

17-21 Murone di Simon su Atanasijevic, Perugis è costretta a chiamare time-out.

16-21 Ace di Jauntorena.

15-21 Simon trova un primo tempo vincente.

14-21 Pallonetto a scavalcare il muro per Leon.

14-20 Non passa la battuta di Plotnytski.

13-20 Palla bassa di De Cecco, non può nulla Juantorena in attacco.

13-19 Atanasijevic passa da seconda linea.

13-18 Bell’azione della Lube, che conquista il punto grazie ad un mani-out di Rychlicki.

12-18 A segno dal centro anche Solè.

12-17 Rychlicki passa in diagonale.

11-17 Russo imperioso questa sera.

11-16 Leal gioca sulle mani del muro di Atanasijevic da posto quattro.

10-16 Non passa la battuta di Simon.

10-15 Questa volta Rychlicki trova un mani-out.

9-15 Murone di Russo su Rychlicki, Lube in grande difficoltà.

9-14 Pallonetto di Atanasijevic, Blengini è costretto a chiamare time-out.

9-13 Murone di Leon su Juantorena, Perugia torna a +4.

9-12 Si insacca il primo tempo di Russo.

9-11 Juantorena passa in parallela da posto due.

8-10 Attacco vincente di Simon di seconda intenzione.

7-10 Ricambia il favore Plotnytski.

6-10 Sbaglia però al servizio Anzani.

6-9 Muro a uno pauroso di Anzani su Juantorena.

5-9 Primo tempo profondo di Solè.

5-8 Anzani mette giù una palla a filo rete dopo un’ottima difesa di Russo.

4-8 Leon adesso si mette in mostra anche in pipe.

4-7 Finisce qui la serie al servizio di Wilfredo.

3-7 Ancora un servizio vincente per Leon, Blengini chiama time-out.

3-6 Ace di Leon, Perugia vola a +3.

3-5 Leon sfonda a tutto braccio sul muro da posto due.

3-4 Simon non è da meno, è guerra tra centrali.

2-4 Primo tempo di Russo, che non sta sbagliando un colpo.

2-3 Parallela da posto quattro per Rychlicki.

1-3 Ancora un muro di Solè, questa volta su Juantorena.

1-2 Scappa l’attacco di Atanasijevic.

0-2 Leon sfonda su una palla a filo rete, break per Perugia.

0-1 Si riparte con un muro di Solè su Simon.

25-21 Il set finisce con un errore al servizio di Zimmermann, la Lube si porta in vantaggio.

24-21 Erroraccio in attacco di Leal, Blengini chiama time-out.

24-20 Ancora una bordata di Leon, che riporta i suoi a -4.

24-19 Leon annulla il primo.

24-18 Ace di Rychlicki, che regala sei set-point ai suoi.

23-18 Non passa Leon, che si becca un muro di Rychlicki.

22-18 Atanasijevic trova l’angolo di posto cinque da seconda linea.

22-17 Simon non sbaglia un colpo, non può nulla in difesa Atanasijevic.

21-17 Solè trova un gran angolo, bel primo tempo dell’argentino.

21-16 Pipe di Leal, che sblocca immediatamente la situazione per i suoi.

20-16 Errore in attacco di Rychlicki.

20-15 Si sblocca Atanasijevic, che sfrutta un muro scomposto di Rychlicki e Simon.

20-14 Simon tira giù una bordata delle sue.

19-14 Bene Russo al centro.

19-13 Sparacchia fuori in attacco Leon, entra Kovar al posto di De Cecco per alzare il muro.

18-13 Primo tempo di Anzani, primo punto del match per Simon.

17-13 Parallela imprendibile di Leon.

17-12 Non trova le mani del muro Atanasijevic, Perugia in difficoltà.

16-12 Solè non trova l’ace per pochi centimetri.

15-12 Primo tempo di Solè.

15-11 Invasione a rete di Travica.

14-11 A segno Ter Horst senza rincorsa, poteva fare di più Simon in difesa. Rientra Plotnytski.

14-10 Pipe magnifica di Juantorena, ma tutto parte dalla difesa.

13-10 Primo tempo di Simon, che la mette giù al secondo tentativo.

12-10 Pipe indifendibile di Leon.

12-9 Ancora una stampatona su Plotnytski, questa volta da parte di Simon. Ter Horst prende il posto dell’ucraino.

11-9 Murone di Rychlicki su Plotnytski, parziale di 4-0 per la Lube e Perugia chiama time-out.

10-9 Fallo di trattenuta di Leon.

9-9 Non trova il campo Plotnytski ed è nuovamente parità.

8-9 Scappa il servizio di Russo.

7-9 Atanasijevic passa in mezzo al muro di Juantorena e Simon.

7-8 Miracolo ad una mano di De Cecco, poi ci pensa Simon in attacco.

6-8 Leon a segno anche da posto due.

6-7 Parallela millimetrica di Osmany da posto quattro.

5-7 Leon mette giù una bomba e conclude uno scambio ricco di difese e coperture.

5-6 Errore di Rychlicki, Perugia passa avanti.

5-5 Coppo a scavalcare il muro per Leon, che beffa la difesa avversaria.

5-4 Primo punto del. match per Leal.

4-4 Ancora Leon, che questa volta passa in parallela.

4-3 Mni-out di Leon, che gioca contro il muro di De Cecco.

4-2 Errore dai nove metri anche per Plotnytski.

3-2 Atanasijevic trova le mani di Anzani da seconda linea.

3-1 Scappa di un pelo il servizio di Atanasijevic.

2-1 Diagonale paurosa di Plotnytski da posto quattro.

2-0 Ace di Juantorena su Leon, è break per la Lube.

1-0 Si parte subito con un mani-out di Rtchlicki, ottimo muro di contenimento di Simon su Solè in precedenza.

17:59 Chicco Blengini risponde con: De Cecco, Rychlicki, Juantorena, Leal, Anzani, Simon e Balaso.

17:56 Questi i giocatori scelti da Carmine Fontana: Travica, Atanasijevic , Plotnytski, Leon, Russo, Solè e Colaci.

17:53 Vi ricordiamo che la serie prevede cinque partite, la prima formazione che riuscirà a vincere tre match diventerà campione d’Italia.

17:50 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento, è ormai tutto pronto.

17:47 Perugia ha sollevato Heynen da suo ruolo di allenatore, il coach della nazionale polacca è stato sostituito da Carmine Fontana, quello di oggi sarà un banco di prova importante, sia per lui, che per i giocatori.

17:44 Civitanova si trova in vantaggio nella serie grazie alla vittoria in gara-1 per 3-1, Juantorena e compagni sono riusciti ad espugnare il PalaBarton, cosa tutt’altro che scontata.

17:41 Siamo già arrivati ad un momento cruciale: un’eventuale vittoria porterebbe Civitanova sul 2-0 e a quel punto lo scudetto sarebbe ad un passo, Perugia dovrà a tutti i costi vincere per impattare e per mettere pressione agli avversari.

17:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, gara-2 della finale della Superlega di volley maschile 2020-2021.

