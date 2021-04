Torna, dopo un anno di stop a causa della pandemia, la Classica della Birra. Inizia lo spettacolo delle Ardenne: domani appuntamento con l’Amstel Gold Race. La corsa neerlandese, in via del tutto eccezionale, date le problematiche dovute al Covid, non si snoderà lungo il suo tracciato classico, ma si terrà in un circuito da ripetere dodici volte. Il tracciato in tutto misurerà 218 chilometri e un singolo giro del circuito sarà lungo 17 chilometri. Tre sono le salite che verranno affrontate ad ogni tornata, vale a dire il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e l’erta simbolo della gara, ovvero il Cauberg.

Da segnalare è sicuramente l’assenza dell’attesissimo padrone di casa Mathieu van der Poel che, dopo il Fiandre, ha preferito prendersi un periodo di pausa per puntare alla seconda parte di stagione. Il corridore dell’Alpecin-Fenix era anche il detentore del titolo con l’impresa del 2019.

I favori del pronostico passano quindi alla coppia franco-belga formata da Julian Alaphilippe e Wout van Aert. Un altro scontro diretto come quello visto alla Sanremo del 2020. Tra i due litiganti occhio al terzo incomodo. Sarà al via infatti anche Primoz Roglic, altro corridore della Jumbo-Visma. Il fenomenale sloveno è partito al top anche in questo 2021 e sembra poter sfoggiare una forma già quasi al top.

Tanti i possibili outsiders. Dal veterano Alejandro Valverde (Movistar), apparso a suo agio nelle ultime uscite, al capitano della INEOS Grenadiers Richard Carapaz. Occhio anche al duo della UAE Emirates: per una corsa dura spazio all’elvetico Marc Hirschi, mentre alla Freccia del Brabante si è fatto notare nuovamente un Matteo Trentin sempre protagonista.

BORSINO FAVORITI AMSTEL GOLD RACE 2021

Wout van Aert, Julian Alaphilippe *****

Primoz Roglic ****

Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Dylan Teuns, Matteo Trentin ***

Marc Hirschi, Jakob Fuglsang, Greg van Avermaet, Thomas Pidcock **

Maximilian Schachmann, Jasper Stuyven, Bauke Mollema, Esteban Chaves *

Foto: Lapresse