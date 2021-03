CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.12 Ha davvero ben impressionato il rookie giapponese Tsunoda, 7° con la Alpha Tauri. Il nostro Giovinazzi è 13°.

17.11 Lasciare la Ferrari non ha portato benefici, per ora, a Sebastian Vettel, 14° con la Aston Martin. 15° Fernando Alonso al rientro in F1, 16° Kimi Raikkonen, 18° Mick Schumacher.

17.10 Se Sainz ha portato a termine un venerdì molto convincente, ben figurando anche sul passo gara (lo spagnolo è uno specialista nella gestione delle gomme), lo stesso non può dirsi per Charles Leclerc. Il monegasco non ha disputato un buon time attack ed anche sul passo ha fatto fatica. Probabile che in Ferrari si siano provati assetti e strategie differenti. I riscontri dello spagnolo sono stati comunque molto interessanti.

17.08 La Ferrari ha compiuto un salto di qualità rispetto al 2020, notevole peraltro. Il distacco di Sainz inferiore ai 3 decimi fa davvero ben sperare. Il Cavallino Rampante si giocherà il ruolo di terza forza con la McLaren, a sua volta ancora più forte rispetto allo scorso anno grazie al motore Mercedes.

17.05 Cosa ci hanno detto queste prove libere? Red Bull e Mercedes si equivalgono, sia sul giro secco sia sulla lunga distanza. Mai come questa volta Max Verstappen può davvero provare ad impensierire Lewis Hamilton. Peraltro entrambi hanno fatto la differenza nei confronti dei compagni di squadra, con Bottas che ha lamentato un eccessivo degrado delle gomme, a tal punto da definire “inguidabile” la macchina.

17.03 La classifica finale delle FP2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:30.847 5

2 Lando NORRIS McLaren +0.095 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.235 7

4 Carlos SAINZ Ferrari +0.280 6

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.371 6

6 Daniel RICCIARDO McLaren +0.383 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.447 4

8 Lance STROLL Aston Martin +0.546 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri +0.636 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.656 4

11 Esteban OCON Alpine +0.754 3

12 Charles LECLERC Ferrari +0.765 6

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +0.893 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.922 4

15 Fernando ALONSO Alpine +0.923 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.015 5

17 George RUSSELL Williams +1.484 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.450 3

19 Nicholas LATIFI Williams +2.553 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.602 4

17.01 Si chiude la seconda sessione di prove libere. Max Verstappen al comando con 0.095 su Norris, 0.235 su Hamilton e 0.280 su un Sainz molto convincente. Seguono Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Stroll, Gasly e Perez. 12° Leclerc, 13° Giovinazzi, 14° Vettel, 15° Alonso, 16° Raikkonen, 18° Schumacher.

17.00 Team radio di Bottas: “Macchina inguidabile”.

16.59 1’38″5 ora per Sainz. Veramente molto costante lo spagnolo, che sappiamo essere un animale da gara.

16.58 Passo interessante anche per l’Alpha Tauri, ora Gasly stampa un importante 1’37”.

16.58 Luci e ombre per la Ferrari. Molto bene Sainz sul passo, con grande costanza. Molto più in difficoltà Leclerc.

16.57 Perez e Bottas sono mezzo secondo più lenti dei rispettivi compagni di squadra Verstappen e Hamilton.

16.56 Una bella istantanea del debuttante Mick Schumacher.

16.54 Al momento Mercedes e Red Bull girano sullo stesso passo, seguite dalla McLaren. Poi troviamo la Ferrari.

16.53 La Ferrari è migliorata sul passo rispetto ai test. Il team-radio di Bottas invece lascia pensare: “Il feeling è terribile”. Pretattica Mercedes?

16.51 Cala anche Verstappen. Un giro sopra l’1’37″5.

16.50 Leclerc sta faticando con gomme soft, molto meglio Sainz con le medie. 10 minuti al termine.

16.49 Si alzano i tempi di Hamilton, 1’37″4 al quarto passaggio con le medie. C’è un grandissimo degrado delle gomme posteriori.

16.48 Altissimo il passo di Vettel con la Aston Martin, superiore all’1’39”.

16.48 Hamilton e Verstappen, con gomme medie, girano sul passo dell’1’36″4, Perez fa peggio di mezzo secondo.

16.47 Kimi Raikkonen, 17°, è tornato in pista dopo aver riparato l’Alfa Romeo dopo l’incidente.

16.45 Mick Schumacher è 18° con la Haas. 13° Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

16.43 Rientra ai box Carlos Sainz. Buono il passo di Verstappen con la Red Bull.

16.41 Gomme medie per Hamilton e Verstappen, soft per Leclerc e Sainz. I team stanno lavorando sul passo.

16.40 Venti minuti al termine delle FP2. Prove di partenza per le Mercedes.

16.39 Domani la Ferrari potrà giocarsi una seconda o terza fila. Non male…

16.37 Sainz ha fatto segnare il miglior tempo assoluto con la Ferrari nel primo settore.

Former team mates Sainz and Verstappen split the fastest sectors between them ⚔️#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/mU6XMJn9k1 — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

16.35 La Ferrari è migliorata tantissimo dal 2020, è davvero una macchina molto competitiva. Inutile fare voli pindarici, ma è probabile che ci attenda una stagione molto più divertente.

16.33 Ora i time attack dovrebbero essere terminati. I team lavoreranno ora sulla simulazione del passo gara.

16.32 Da capire le macchine con quale quantitativo di benzina stanno girando.

16.30 La McLaren, grazie al motore Mercedes, ha compiuto un passo avanti notevole rispetto alla passata stagione.

16.28 La grande notizia di giornata? La Ferrari è nel gruppone di testa! Verstappen guida con 0.095 su Norris, 0.235 su Hamilton, 0.280 su Sainz! Un altro mondo rispetto al 2020…5° Bottas a 0.371, poi Tsunoda, Stroll, Gasly, Perez e Ocon. 11° Leclerc a 0.765: il monegasco non ha effettuato un buon giro nella simulazione di qualifica.

16.27 LA RISPOSTA DI VERSTAPPEN! Red Bull in testa in 1’30″847, 0.095 meglio di Norris!

16.27 ARRIVA LA MCLAREN! Norris al comando con 0.140 su Hamilton. Chissà se la Mercedes sarà pentita di aver fornito (a peso d’oro, va detto…) il proprio motore alla scuderia di Woking…

16.26 Quest’anno il motore della Ferrari è tornato competitivo…

16.26 1’31″082 il tempo di Hamilton. Sainz è 2° con la Ferrari a 0.45. A breve la risposta di Verstappen.

16.25 Brutto giro invece per Leclerc, ottavo a 0.530 da Hamilton, paga dunque mezzo secondo dal compagno di squadra Sainz.

16.25 Arriva Hamilton e si prende la testa con appena 45 millesimi su Sainz! Incredibile, ma è tutto vero! Ferrari a 0.045 dalla Mercedes!

16.24 SAINZ AL COMANDO CON LA FERRARI!

16.23 STUPISCE TSUNODA! Il giapponese dell’Alpha Tauri è secondo a 33 millesimi da Hamilton!

16.22 Vettel è terzo a 0.508 da Hamilton, gomme soft per il tedesco dell’Aston Martin.

16.21 Ora si fa sul serio…Gomme soft per le Ferrari ed anche per Hamilton. Ora vedremo veramente quali saranno i veri valori in campo sul giro secco…

16.19 Non brilla neppure la Alpine, ex-Renault: 14° Alonso, 18° Ocon.

16.18 Fatica la Aston Martin: 12° Stroll, 13° Vettel.

16.16 Ora tutti i piloti sono ai box, ad eccezione delle Williams di Russell e Latifi.

16.15 Le immagini dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen dopo l’incidente:

Kimi’s had an off-track adventure 😬 He limps back to the pits after spinning into the barrier at Turn 3#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Q98enChmLk — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

16.14 Ferrari al momento terza forza, anche se la McLaren non ha ancora forzato. Sainz è quinto a 0.789 da Hamilton, Leclerc settimo a 1″066. Bene anche l’Alpha Tauri, con Gasly sesto e Tsunoda ottavo. 9° Giovinazzi, 10° Raikkonen che è tornato ai box con l’Alfa Romeo danneggiata dopo il testacoda alla curva 2.

16.12 La Mercedes alza l’asticella. 1’31″261 per Hamilton, è il miglior tempo di giornata. Bottas a 0.242, Verstappen a 0.581, Perez a 0.708. Come da previsione abbiamo Frecce d’Argento e Red Bull davanti.

16.11 Kimi Raikkonen finisce contro le barriere e danneggia il musetto dell’Alfa Romeo.

16.10 Squilli di tromba per la Mercedes. Bottas si prende la vetta con 339 millesimi su Verstappen. Ora Sainz è terzo a 0.547.

16.09 Al momento 8° Raikkonen, 12° Alonso con la Alpine. Sebastian Vettel è 10° con l’Aston Martin.

16.08 Bene Antonio Giovinazzi: con le gomme hard è settimo a 0.607. Buone sensazioni per l’Alfa Romeo che utilizza il motore della Ferrari.

16.06 OTTIMO SAINZ! Lo spagnolo della Ferrari è secondo a 208 millesimi da Verstappen, al comando in 1’31″842. 5° Leclerc a 0.485.

16.06 Cancellato il tempo di Lewis Hamilton, è andato largo alla curva 4.

16.05 Subito un tempo importante per Hamilton, 1’31″6. Il britannico è al comando con 0.195 su Verstappen, 3° Gasly a 0.246, 4° Perez, 5° Leclerc a 0.485.

16.02 Tutti in pista con gomme medie, ad eccezione delle Haas e di Giovinazzi che montano le hard (mescola bianca).

16.01 Subito in pista Charles Leclerc con gomme medie. Stesso discorso per Sainz.

16.00 Ricordiamo ancora una volta che la sessione durerà solo 60 minuti e non 90 come accadeva sino allo scorso anno.

16.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP del Bahrain di F1!

15.57 Brilla la Luna a Sakhir…Immagini molto suggestive:

15.55 Grande attesa per la simulazione di qualifica a cui assisteremo in questa seconda sessione.

15.52 Attenzione perché si sta alzando il vento a Sakhir. Per domenica sono previste raffiche da 50 km/h, con il rischio di una tempesta di sabbia.

15.51 Ricordiamo che, da quest’anno, la durata delle prove libere è stata ridotta da 90 a 60 minuti.

15.50 Dieci minuti all’inizio della seconda sessione.

15.46 41 anni il prossimo 29 luglio, è tornato in F1 anche Fernando Alonso. Lo spagnolo dovrà riprendere confidenza con l’ambiente, sognando poi di giocarsi qualcosa di importante nel 2022, quando la rivoluzione regolamentare potrebbe ribaltare le gerarchie consolidate da anni.

15.43 Altra monoposto motorizzata Ferrari è la Haas. Tuttavia in questo caso i riscontri non sono stati altrettanto positivi. I debuttanti Mick Schumacher e Nikita Mazepin chiudono la classifica rispettivamente in 19ma e 20ma posizione. Bisogna dare tempo a questi ragazzi.

15.42 La Ferrari saluta positivamente la decima e l’undicesima posizione nelle FP1 di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Motivo? L’Alfa-Romeo utilizza il motore di Maranello…

15.40 Max Verstappen si è confermato in grande forma, peraltro come aveva già palesato durante i tre giorni di Test a Sakhir. Sarà l’anno buono per il fenomeno olandese? La Red Bull sembra all’altezza, ma la Mercedes fa sempre paura: servirà un’impresa per interrompere il dominio di Stoccarda.

15.35 D’altronde l’obiettivo della Ferrari è tornare a vincere dal 2022, quando verrà introdotta una vera e propria rivoluzione regolamentare. Questo 2021 dovrà comunque rappresentare un ponte verso la rinascita. L’obiettivo è provare a salire sul podio con buona continuità, provando magari a strappare anche un paio di vittorie.

15.34 Forse non sarà ancora pronta per vincere, ma la Ferrari ha mostrato dei vistosi passi avanti rispetto alla disastrosa passata stagione. Il distacco di Leclerc dalla vetta non è così ampio. La sensazione è che le Rosse possano giocarsela con la McLaren per il ruolo di terza forza, mentre saranno Red Bull e Mercedes a giocarsi il Mondiale, almeno sulla carta.

15.29 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 16.00 scatterà la seconda sessione del GP del Bahrain 2021 di F1.

La cronaca della FP1 – Classifica e tempi FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1. Sul circuito del Sakhir, dove le temperature sfiorano di 40 °C e dove il vento rischia di condizionare il weekend, i piloti avranno a disposizione 60 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la pista e migliorare la messa a punto delle proprie monoposto in vista di qualifiche e gara.

Nella FP1, andata in scena a partire dalle ore 12.30, abbiamo assistito a una battaglia molto equilibrata. Il turno del pomeriggio, però, sarà ancora più importante perché si disputerà in condizioni simili a quelle che si ritroveranno nel resto del fine settimana (ovvero sotto la luce artificiale dei riflettori).

Max Verstappen aveva firmato il miglior tempo. Il pilota olandese aveva spinto la sua Red Bull e ha siglato un convincente 1:31:394, infliggendo distacchi importanti alle Mercedes: Valtteri Bottas è secondo a 0.298 di ritardo, Lewis Hamilton è quarto a 0.527. In mezzo alle due Frecce d’Argento si era piazzato la McLaren di Lando Norris, terzo a 0.503. La Ferrari ha comunque dimostrato di essere competitiva e di potersi fare vedere ai piani alti: Charles Leclerc è quinto a 0.599, l’esordiente Carlos Sainz è ottavo a 0.972. Si cercano nuove risposte nel corso di questa sessione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Bahrain 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, a partire dalle ore 16.00, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse