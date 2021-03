Il tedesco Mick Schumacher chiude al 18° posto la classifica combinata della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain di F1, con il miglior crono di 1’33″297 ottenuto dopo complessivi 40 giri nelle due sessioni. A fine giornata il pilota ha parlato al sito ufficiale della scuderia Haas Ferrari.

Così il numero 47 della griglia di partenza: “Le FP1 erano in condizioni davvero calde, cosa che non avevo ancora provato. Stavano cuocendo le gomme, e ovviamente anche l’abitacolo. Ma è stato utile per imparare, capire come si comporta l’auto in quelle condizioni“.

Prosegue il tedesco: “Entrando nelle FP2, sapevamo che le condizioni sarebbero state completamente diverse. Sfortunatamente, anche il vento è cambiato, era qualcosa a cui tutti dovevano abituarsi e alcune persone stavano lottando, anche noi. Una volta ottenute le informazioni su come affrontare le curve, tutto è andato un po’ meglio. Anche il lungo è stato interessante per noi, ed è stato davvero chilometrico per me“.

Conclude il figlio d’arte: “Mi sentivo a mio agio in macchina, il che è un buon segno e dimostra che ho lavorato abbastanza per prepararmi e stare bene. So che c’è ancora molto da migliorare da parte mia, come pilota so di avere gli strumenti per migliorare il tempo sul giro. Lavorerò duramente su me stesso per continuare a migliorare e continuare ad imparare“.

