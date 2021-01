LIVE Sci alpino, Ultima prova Kitzbuehel in DIRETTA: Marsaglia stupisce ed è secondo! Dominik Paris quarto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.15: Molto indietro Pietro Zazzi (+5.39).

13.11: Buon sedicesimo posto per Florian Schieder a 2.10 da Kriechmayr.

12.53: Davide Cazzaniga chiude a 4.14 dalla vetta

12.48: Difficile che ora ci possono essere degli inserimenti con pettorali alti, ma nelle prove alcune sorprese non sono mai mancate. Siamo anche in attesa dei prossimi azzurri: Davide Cazzaniga (41), Florian Schieder (55) e Pietro Zazzi (57).

12.44: Brutta prova per Emanuele Buzzi, che chiude oltre la trentesima posizione con 4.65 di ritardo.

12.37: Sono scesi i primi trenta. Vincent Kriechmayr comanda davanti ad un eccezionale Matteo Marsaglia, staccato di 44 centesimi dalla vetta. Terzo posto per Max Franz (+0.45), che ha preceduto Dominik Paris, quarto a 84 centesimi da Kriechmayr.

12.33: Altro inserimento in Top-10. E’ quello dell’americano Jared Goldberg, nono a 1.44.

12.27: SUPER MARSAGLIA! L’azzurro è secondo a 44 centesimi da Kriechmayr. Prova davvero eccezionale per Matteo.

12.24: Nono il tedesco Schwagher (+1.87). Tocca a Matteo Marsaglia tra poco

12.21: Si inserisce in settima posizione il francese Nicolas Raffort (+1.38).

12.17: Sono scesi i migliori venti. In testa c’è l’austriaco Vincent Kriechmayr davanti al connazionale Max Franz (+0.45) e ad un positivo Dominik Paris (+0.84)

12.15: Quarto posto per lo svizzero Carlo Janka a 1.10 da Kriechmayr.

12.13: Non ha spinto Christof Innerhofer, che è solo sedicesimo a 3.04. Va ricordato che ieri il veterano azzurro non ha partecipato alla prova di ieri.

12.11: Undicesimo lo svizzero Kryenbuehl (+2.24). Tocca a Christof Innerhofer.

12.07: Indietrissimo l’austriaco Matthias Mayer, addirittura tredicesimo a 2.77.

12.05: Ritardo pesante per lo svizzero Beat Feuz, che accusa oltre due secondi da Kriechmayr. E’ settimo a 2.03 dall’austriaco.

12.01: L’Austria fa la voce grossa. Vincent Kriechmayr si porta al comando con 45 centesimi di vantaggio sul compagno di squadra Franz.

11.59: Il tedesco Sander si inserisce in terza posizione con 68 centesimi di ritardo da Max Franz.

11.57: Settimo il francese Muzaton ad oltre due secondi.

11.55: Il francese Bailet è quarto a 1.30 da Franz.

11.51: Si riparte a breve.

11.45: Prova attualmente interrotta per prestare le cure a Clarey.

11.44: E’ uscito nel finale il francese Clarey.

11.42: Max Franz si porta al comando con 39 centesimi di vantaggio su Paris. Un distacco che l’austriaco ha creato tutto nella parte finale.

11.40: Il norvegese Jansrud è quarto a 1.47 da Paris.

11.38: Secondo posto per l’americano Ganong a 38 centesimi da Paris.

11.36: Anche Cochran-Siegle finisce oltre il secondo di ritardo (+1.38). Tocca a Travis Ganong.

11.34: Lo sloveno Cater chiude a 1.89 da Paris. Adesso una discesa che può dire molto sulla prestazione dell’azzurro. Tocca a Ryan Cochran-Siegle.

11.31: Dominik Paris ha chiuso la sua prova con il tempo di 1’56”32. Adesso si attendono alcune discese per valutare la prestazione dell’azzurro.

11.29: SI PARTE! Tocca a Dominik Paris!

11.26: Tra poco tocca a Dominik Paris.

11.24: Oltre agli americani anche austriaci e svizzeri si presentano da favoriti. In casa Italia ovviamente i fari sono puntati su Paris, ma oggi testerà per la prima volta la pista anche Christof Innerhofer.

11.20: Ieri gli americani hanno impressionato, realizzando la doppietta con in testa Cochran-Siegle e al secondo posto Travis Ganong.

11.18: Dominik Paris scenderà per primo. L’altoatesino deve spingere quest’oggi per trovare le migliori sensazioni in vista della gara di domani.

11.15: La startlist della prova

1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

4 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

5 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

6 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

7 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

8 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

9 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

10 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

13 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

16 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

17 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

21 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

22 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

23 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

24 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

25 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

26 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

27 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

28 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

29 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

30 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

31 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

33 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

34 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

35 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

36 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

38 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

39 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

40 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

41 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

42 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

43 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

45 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

46 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

47 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

48 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

49 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli

50 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

51 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

53 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

54 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

55 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

56 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

57 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA

58 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon

59 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

11.10: Buongiorno cominciamo la diretta dell’ultima prova della discesa di Kitzbuehel.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Secondo appuntamento sulla Streif per testare una pista leggendaria, uno dei templi della velocità.

Nella giornata di ieri sono stati gli Stati Uniti a dominare. Ryan Cochran-Siegle conferma il suo ottimo momento di forma, chiudendo con il miglior tempo davanti al connazionale Travis Ganong. Terzo l’austriaco Hannes Reichelt a 48. Quarto lo svizzero Beat Feuz a 57 centesimi davanti ad un altro americano, Jared Goldberg, a 57.

Tutti fuori dai primi trenta gli italiani, che si sono nascosti. Dominik Paris ha deciso di studiare la pista e di risparmiare le energie. Ci sarà oggi Christof Innerhofer, dopo aver saltato la prova di ieri visto che era in viaggio verso la località austriaca.

La seconda prova della discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento del Circo Bianco al weekend della Streif.

