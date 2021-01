Ultima giornata della Coppa del Mondo di sci alpino dedicata alle prove cronometrate della discesa quella di oggi, giovedì 21 gennaio: a Crans Montana, in Svizzera, spazio alle donne, con Federica Brignone che ha chiuso al nono posto in 1’31″15, a 1″23 dalla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha fatto segnare il miglior crono. Più indietro un’altra azzurra, Elena Curtoni, 17ma in 1’31″96, a 2″04.

Così Federica Brignone al sito della FISI: “Sono qui per cercare di esprimermi come sono capace, cosa che in questo mese non mi è riuscita tanto bene. Io pretendo sempre molto da me stessa, probabilmente mi sono messa addosso un po’ di pressione nelle ultime settimane, che mi ha portato a sbagliare di più e a gareggiare non più per vincere, ma per non fare errori. Qui la pista mi è sempre piaciuta negli anni scorsi, in realtà ero venuta qui in vista soprattutto del supergigante di domenica, però fisicamente mi sento bene e sto lavorando tantissimo, ho tanta energia in corpo e nei due giorni di prove mi sono divertita molto, per cui ho deciso di gareggiare anche venerdì e sabato“.

Le parole di Elena Curtoni al sito federale: “E’ una pista che conosco molto bene, ci sono passaggi ciechi da fare in sicurezza, dove occorre sapere quale direzione prendere, il resto è tutto da attaccare, affrontare in spinta. Ci sono delle belle curve, sinora le cose stanno andando bene, ottengo piazzamenti con costanza, però sento di avere risultati ancora più importanti che già potevo raggiungere a St. Anton, dove purtroppo ho commesso degli errori. Sono sicura che arriveranno presto“.

Foto: LaPresse