LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: subito in pista Marta Bassino, Goggia scende con il 5

9.51: Le rivali delle azzurre: attenzione alle padrone di casa Corinne Suter, vincitrice della prima discesa stagionale e ieri seconda e soprattutto a Lara Gut-Behrami che qui lo scorso anno fece doppietta di successi e arriva dalla bella vittoria nel SuperG di Sankt Anton. Bene ieri anche la ceca Ledecka e la norvegese Lie

9.48: Questi i pettorali delle otto azzurre al via oggi: Bassino 2, Goggia 5, Pirovano 8, Curtoni 9, Brignone 13, Delago 21, Melesi 54

9.46: La favorita numero uno è Sofia Goggia che qui ha già vinto nel 2019 e ieri ha messo in fila tutte le avversarie. Questo il risultato della prova di ieri:

1 GOGGIA Sofia ITA 1:29.83

2 SUTER Corinne SUI 1:30.03 +0.20

3 CURTONI Elena ITA 1:30.18 +0.35

4 BRIGNONE Federica ITA 1:30.34 +0.51

5 LEDECKA Ester CZE 1:30.35 +0.52

6 MARSAGLIA Francesca ITA 1:30.45 +0.62

7 DELAGO Nadia ITA 1:30.53 +0.70

8 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:30.68 +0.85

9 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:30.70 +0.87

10 HAEHLEN Joana SUI 1:30.75 +0.92

11 VLHOVA Petra SVK 1:30.91 +1.08

9.44: Oggi al via ci sarà anche Marta Bassino che ieri aveva saltato la prima prova. Qui i motivi del ritardo della azzurra

9.42: Le aspettative ci sono. Ieri le azzurre hanno mostrato i muscoli chiudendo con cinque atlete nelle prime sette posizioni e oggi cercheranno di affinare ulteriormente le curve in vista delle due discese di Coppa molto importanti di domani e sabato che precedono il SuperG di domenica

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana in Svizzera

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. E’ una Italia fortissima quella che è scesa in pista ieri per la prima prova con ben cinque azzurre nelle prime sette posizioni, con al centro della scena Sofia Goggia, favorita d’obbligo quando si parla di discesa libera.

Le gare della Coppa del Mondo che si tengono sulla pista del Mont Lachaux a Crans-Montana sono tra le più difficili all’interno del circuito femminile. Tre le discese libere disputate in stagione finora e due le vittorie di Sofia Goggia che punta dritto alla Coppa di specialità e con le due gare di Crans Montana potrebbe ulteriormente allungare visto che su questa pista ha già vinto nel 2019. Fari puntati anche su Marta Bassino che ieri ha raggiunto Crans Montana, oggi disputerà la prima prova e da domani tenterà di recuperare qualche punto sulla leader di Coppa del Mondo generale Petra Vlhova, che ieri ha ben impressionato nella prima discesa.

A Crans Montana. dove lo scorso anno di fatto ottenne i punti decisivi per la conquista della sfera di cristallo (vittoria in combinata, quarto e settimo posto in discesa) cerca un riscatto anche Federica Brignone, reduce da un week end tutt’altro che soddisfacente a Kranjska Gora. Buoni i segnali lanciati ieri con il quarto posto in prova. Sono otto le azzurre convocate per le competizioni del weekend: Marta Bassino (arrivata ieri in Svizzera, la piemontese ha saltato la prima prova), Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia (tornata a disposizione dopo le contusioni rimediate nella caduta di St. Anton), Roberta Melesi e Laura Pirovano. Attenzione alle padrone di casa Corinne Suter, vincitrice della prima discesa stagionale e ieri seconda e soprattutto a Lara Gut-Behrami che qui lo scorso anno fece doppietta di successi e arriva dalla bella vittoria nel SuperG di Sankt Anton.

La seconda prova della discesa libera femminile di Crans Montana in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 va in scena oggi alle 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno un istante dell’avvicinamento delle atlete al weekend sulle nevi austriache.

