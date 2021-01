LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Si accende la sfida per la coppa di specialità tra Sofia Goggia e Corinne Suter: la bergamasca cerca l’allungo sull’elvetica nella prima delle due discese in programma sulle nevi svizzere.

Goggia che si presenta come la grande favorita quest’oggi dopo aver chiuso in testa la prima prova e al terzo posto la seconda. La bergamasca è in testa alla classifica di specialità e ha messo nel mirino proprio questa due giorni di Crans Montana per un allungo che può essere decisivo.

Ovviamente Corinne Suter si presenta come la principale rivale di Goggia, ma l’azzurra dovrà temere anche Lara Gut Behrami, l’americana Breezy Johnson, l’austriaca Tamara Tippler e poi anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha vinto la seconda prova.

In casa Italia si punta ad ottenere un bel risultato di squadra. Elena Curtoni e Federica Brignone hanno brillato nella prima prova, ma attenzione anche ad una Marta Bassino che vuole tenere stretto il suo terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo.

La discesa libera di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021,comincerà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

