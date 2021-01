CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.15 Hans Vaccari non prenderà il via nello slalom odierno a causa di un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro che l’azzurro si è procurato nella gara di ieri. Vaccari sarà sottoposto ad ulteriori esami da parte della Commissione medica FISI.

08.15 Hans Vaccari non prenderà il via nello slalom odierno a causa di un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro che l'azzurro si è procurato nella gara di ieri. Vaccari sarà sottoposto ad ulteriori esami da parte della Commissione medica FISI.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si ricomincia dopo la vittoria di Feller e dopo una prestazione veramente deludente della squadra azzurra.

Il solo Stefano Gross ha saputo arrivare al traguardo, ma a preoccupare è soprattutto Alex Vinatzer. Il giovane altoatesino è alla terza uscita consecutiva dopo quelle di Zagabria ed Adelboden. Serve un repentino cambio di rotta per il giovane azzurro, anche perchè il pendio si adatta molto bene alle caratteristiche dell’azzurro.

Anche la gara di ieri ha confermato il grande equilibrio nella specialità con il quinto vincitore diverso. E’ toccato stavolta all’austriaco Manuel Feller, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo. Non ha ancora vinto, invece, Clement Noel, che per la terza volta non ha sfruttato l’essere in testa dopo la prima manche. Ci sarà sicuramente grande battaglia con la strada per il successo aperta a quasi quindici atleti.

La prima manche del secondo slalom di Coppa del Mondo di Flachau comincerà alle ore 10.30, mentre la seconda si terrà alle 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile!

