Marta Rossetti si è purtroppo procurata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La sciatrice era caduta in allenamento nei giorni scorsi e la risonanza magnetica a cui si è sottoposta all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha purtroppo dato questa esito. La 22enne bresciana verrà operata nei prossimi giorni e ha chiuso in largo anticipo la propria stagione. Un peccato perché la ragazze delle Fiamme Oro era finita in zona punti per tre volte in slalom nel corso di questa annata agonistica (11ma a Semmering, 22ma a Zagabria, 29ma a Levi).

Qualche giorno di stop anche per Verena Gassliter, caduta sabato nella discesa di Coppa Europa a Crans Montana. La radiografia e la TAC al ginocchio e alla gamba sinistra hanno rivelato solamente un importante trauma contusiva per la 24enne altoatesina. L’azzurra salterà la prossima tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana e lavorerà per rientrare a fine mese a Garmisch.

Foto: Lapresse