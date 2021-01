Sci alpino, Marta Bassino è divina! Nuovo trionfo a Kranjska Gora, è un poker leggendario!

La più forte gigantista del mondo. In questo momento non ci sono dubbi che Marta Bassino possa vantarsi di questo appellativo. La piemontese si regala una fantastica doppietta in quel di Kranjska Gora, bissando oggi il successo ottenuto ieri. Si tratta della quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo per la nativa di Cuneo, la quarta (su cinque giganti…) in quella che è davvero la stagione della consacrazione per la piemontese.

Una seconda manche perfetta, con l’azzurra che ha realizzato anche il miglior tempo. Nessuno ha saputo domare le difficoltà della Podkoren 3 come Bassino, che ha sciato in maniera divina su un tracciato difficile e reso durissimo dalle barrature dei giorni precedenti. Un capolavoro, la rappresentazione della classe di quella che è la dominatrice della specialità (128 punti di vantaggio sulla seconda in classifica).

Sul podio ci sale ancora Michelle Gisin, che avanza di un gradino rispetto a ieri. La svizzera ha chiuso a 60 centesimi da Bassino, ma soprattutto ha recuperato punti in classifica generale a Petra Vlhova, oggi solamente decima. La slovacca ora è in testa con 775, ma l’elvetica la tallona a sole 60 lunghezze di ritardo.

Fanno festa anche i padroni di casa della Slovenia con il terzo posto di Meta Hrovat (+0.73), che torna sul podio dopo quello ottenuto proprio lo scorso anno a Kranjska Gora. Quarta la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.14) davanti alla francese Tessa Worley (+1.25).

Solamente sesta Mikaela Shiffrin, che non è riuscita a confermare la leadership della prima manche, chiudendo alla fine con un ritardo di 1.27. Buon settimo posto per Sofia Goggia (+2.07), che ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (+2.14) e la neozelandese Alice Robinson (+2.32). Come detto, solo decimo posto per Petra Vlhova (+2.41).

Ventitreesima Roberta Midali (primi punti in carriera in Coppa del Mondo) davanti alle connazionali Elena Curtoni e Roberta Melesi. Purtroppo è uscita Federica Brignone, che sta sciando molto bene e poteva anche ambire ad una bella rimonta dopo il dodicesimo posto della prima manche.

