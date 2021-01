Sci alpino, Marta Bassino sale a 5 vittorie: -1 da Denise Karbon. La classifica delle italiane più vincenti

Marta Bassino ha firmato una doppietta d’antologia a Kranjska Gora, dove ha vinto entrambi i giganti validi per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. L’azzurra si è esaltata sulla pista Podkoren e si è confermata divina in terra slovena, dove ha dominato entambe le gare. La piemontese sale così a quota quattro vittorie stagionali in questa specialità, comportandosi da autentica dominatrice tra le porte larghe: 4 sigilli su 5 prove disputate (quando non ha vinto è uscita nella seconda manche, mentre era in lizza per il trionfo), primo posto nella classifica di specialità e terza piazza nella graduatoria generale.

Marta Bassino sale così a quota cinque vittorie in carriera (tutte in gigante) e si porta a una sola lunghezza da Denise Karbon nella classifica delle italiane più vincenti nella Coppa del Mondo di sci alpino. In testa c’è semprer Deborah Compagnoni con 16 affermazioni, una in più di Isolde Kostner e Federica Brignone. Di seguito la classifica completa.

CLASSIFICA ITALIANE VINCENTI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO:

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

15. Federica Brignone (7 GS, 3 SG, 5 AC)

9. Sofia Goggia (6 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

5. Marta Bassino (GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Elena Curtoni (DH)

Foto: Lapresse