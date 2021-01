Il tempo delle scelte si avvicina, in casa Italia, per i Mondiali di Cortina 2021. Quale il contingente azzurro papabile, al momento, in una stagione che sta esaltando le ragazze, ma regalando poche soddisfazioni al maschile, fermo restando le buone sensazioni lasciate da Paris a Bormio e il podio di Vinatzer a Campiglio? Ormai da qualche anno anche in casa azzurra non esistono più i famosi criteri di qualificazione interna, ma (forse giustamente) ci si affida (come avviene in Austria, per esempio), alla decisione del direttore tecnico, mentre in Svizzera, per dire, servono o una top7 o due top15 in ogni disciplina per garantirsi un posto in vista della rassegna iridata (in caso di più nomi papabili, decide ovviamente la direzione tecnica).

Vediamo le possibili scelte FISI, tenendo presente la filastrocca Bassino-Brignone-Goggia-Curtoni, che sarà la più frequente, nell’ampezzano. Ai Mondiali di St. Moritz 2017 i nomi furono 21 (in totale), per Are 2019 invece i convocati furono 19.

RAGAZZE

Le sicurezze sembrano venire dal superG, con la presenza diremmo certa di Brignone, Bassino, Elena Curtoni e Goggia, che tra l’altro difende l’argento iridato in carica. Per scalfire una di queste “carte” sicure, a Marsaglia (o chi per lei, per esempio Melesi o Pirovano) servirebbe almeno un podio tra Crans Montana, e Garmisch.

In discesa Pirovano si è sicuramente garantita una buona fetta di pettorale “iridato” con il 5° posto di St. Anton. Sofia Goggia ovviamente non si discute con il suo pettorale rosso di leader in disciplina (e due vittorie, con tre podi, in tre gare), nemmeno Elena Curtoni, che ha chiuso due competizioni su tre nelle dieci. Bassino ha già fatto sapere che non non gareggerà in libera a Cortina, l’ultimo posto disponibile dunque sarà assegnato proprio nelle tre discese previste in calendario prima della rassegna mondiale, tra Crans Montana (due gare) e Garmisch (una). E’ sfida aperta Brignone–Marsaglia.

In gigante brillano le vittorie di Bassino, i podi di Brignone (al di là dell’ultima uscita a Kranjska Gora), la top10 ritrovata di Goggia (che fu bronzo mondiale nella specialità a St. Moritz 2017) e le buone prestazioni di Elena Curtoni. Difficile scalfire questo quartetto, molto difficile, a meno che Melesi (fresca di punti in superG a St. Anton e in gigante a Kranjska Gora 2), Midali o Pirovano non si inventino un miracolo a Kronplatz. Ma servirebbe il podio o persino qualcosa di più….

In slalom sono quattro le atlete andate a punti in stagione, ovvero Irene Curtoni (unica nelle dieci), Marta Rossetti, Martina Peterlini e Anita Gulli. Ma Rossetti si è infortunata e ha purtroppo terminato la stagione in anticipo. E’ possibile che il quartetto preveda dunque l’inserimento di Lara Della Mea, anche perché la tarvisiana è stata fondamentale nella conquista del bronzo iridato ad Are 2019 nel team event, si trova bene in parallelo e sarà della partita anche in questa specialità, presumiamo, con Bassino, Goggia e Brignone.

Per la combinata, infine, spazio crediamo a Brignone, Bassino, Curtoni e Pirovano (o Goggia). Come si nota, i nomi son sempre quelli, non tanti, il che renderà sicuramente più ampio il contingente maschile. Morale, a livello femminile dovrebbero essere convocate Goggia, Brignone, Bassino, Elena e Irene Curtoni, Della Mea, Pirovano, Peterlini e Gulli. Ovviamente per Marsaglia e altre atlete, al momento senza grandi squilli, serviranno risultati pesanti tra Kronplatz, Crans Montana e Garmisch. Squadra forte, fortissima, ma ristretta, con sette o nove nomi al massimo. Ricordiamo che l’ultimo titolo iridato per la squadra femminile italiana risale al 1997, con Deborah Compagnoni (in slalom, vinse anche in gigante e oro fu pure Kostner in superG).

POSSIBILI CONVOCATE PER I MONDIALI DI CORTINA 2021

DISCESA: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni. Federica Brignone? Francesca Marsaglia?

SUPERG: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni.

GIGANTE: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni.

SLALOM: Irene Curtoni, Martina Peterlini, Anita Gulli. Lara Della Mea? Federica Brignone?

COMBINATA: Marta Bassino, Federica Brignone, E. Curtoni, Laura Pirovano.

PARALLELO: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia. Lara Della Mea?

Foto: Lapresse