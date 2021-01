Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana 2021: programma, orari, tv, streaming. 2 discese e 1 superG

Dopo avere ufficialmente salutato la Slovenia e, nello specifico, la pista Podkoren di Kranjska Gora, le protagoniste del Circo Bianco sono pronte per concentrarsi sulla velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile sarà di scena a Crans Montana in Svizzera per un programma decisamente corposo e interessante. Sono in arrivo, infatti, due discese e un supergigante. I Mondiali di Cortina di febbraio si avvicinano sempre più ad ampi passi, per cui le sciatrici sono impegnate nel cercare la migliore condizione in vista della manifestazione iridata. Le italiane non saranno da meno, su una pista nella quale, spesso hanno primeggiato,

IN TV – Le gare di Crans Montana saranno trasmesse in diretta su Eurosport e RaiSport, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

Venerdì 22 gennaio

Ore 10.00 discesa Crans Montana

Sabato 23 gennaio

Ore 10.00 discesa 2 Crans Montana

Domenica 24 gennaio

Ore 12.00 supergigante Crans Montana



Foto: Lapresse