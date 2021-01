LIVE Sci Alpino, Discesa Streif in DIRETTA: il meteo darà tregua? Dominik Paris sfida Feuz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. I protagonisti del Circo Bianco dalle ore 10.20, meteo permettendo, daranno vita al bis della discesa più attesa e importante della Coppa del Mondo sulla mitica Streif, dopo l’annullamento della gara di ieri a causa della neve e della pioggia che ha impedito la disputa della discesa libera. Il Supergigante, inizialmente in programma per questa mattina, sarà recuperato domani alle 10.45.

Gli occhi dei tifosi azzurri sono puntati su Dominik Paris che venerdì ha conquistato il primo podio stagionale chiudendo al terzo posto la gara sulla pista che lo ha visto trionfare nelle scorse stagioni sia in discesa che in SuperG. L’altoatesino ha lanciato segnali molto positivi e cerca conferme e magari un altro risultato da podio sulla Streif, dove ha vinto in 4 occasioni, tre delle quali in discesa, per dimenticare definitivamente l’infortunio che lo costrinse ad un lungo sto esattamente un anno fa. Gli altri azzurri al via saranno: Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Florian Schieder e Pietro Zazzi.

Si farà sentire, invece, l’assenza di Aleksander Aamodt Kilde, infortunatosi al ginocchio. Il detentore della Sfera di Cristallo, infatti, si è infortunato in allenamento e non potrà difendere il suo titolo in questo finale di stagione. Lo svizzero Beat Feuz, detentore della coppa di specialità, vincitore venerdì, è di nuovo il grande favorito ma attenzione a Mayer, secondo nella prima discesa di Kitz, e agli outsider Clarey e Janka, oltre al padrone di casa Krichmayr, su cui puntano molto i tifosi austriaci.

La prima seconda di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 10.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo unico della Streif.

Foto: Lapresse AP Photo/Marco Trovati