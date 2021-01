Sci alpino, startlist discesa Kitzbühel. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Cambiato un po’ il quadro della situazione a Kitzbühel (Austria), sede della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Nella giornata odierna non è andata in scena la discesa libera per via della pioggia e della neve cadute sulla celebre pista austriaca.

Gli organizzatori, pertanto, hanno ridisegnato il programma del weekend sulla mitica Streif: la discesa si disputerà domani (domenica 24 gennaio) alle ore 10.20, mentre il superG, che si sarebbe dovuto disputare domani, si terrà lunedì 25 gennaio alle ore 10.45. La speranza è che Giove Pluvio dia una mano e permetta lo svolgimento delle gare su uno dei tracciati più belli e impegnativi del calendario di CdM.

In casa Italia, fari puntati neanche a dirlo su Dominik Paris, già a segno in quattro circostanze su questo tracciato e tornato sul podio (terzo) nella discesa di venerdì dopo 367 giorni dal grave infortunio che aveva interrotto la sua marcia trionfale nella stagione agonistica passata. In questo senso, il feeling con la Streif si è confermato e i podi conquistati sono 7 in totale.

PROGRAMMA DISCESA MASCHILE KITZBUEHEL IN TV

Domenica 24 gennaio alle ore 10.20 andrà in scena la discesa libera maschile a Kitzbühel (Austria), sede della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La prova sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; live streaming su Now Tv, Eurosport Player, RaiPlay e su DAZN. Immancabile anche la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport per non farvi perdere neanche un istante di questa gara sulle nevi austriache. Di seguito il programma:

Domenica 24 gennaio

Ore 10.20 discesa libera maschile a Kitzbühel

LA START-LIST DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL

1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

2 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

3 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

4 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

5 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

8 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

12 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

16 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

17 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

19 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

20 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

21 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

22 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

23 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

24 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

25 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

26 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon

27 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

28 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol

29 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

30 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

32 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

33 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol

34 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

37 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

38 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

39 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic

40 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

43 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

44 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

45 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

46 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli

47 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

48 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

49 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

50 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

51 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon

52 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

Foto: Lapresse