LA CRONACA DELLA GARA

19.37: Si chiude qui la nostra diretta live dello slalom di Semmering. L’appuntamento è per le gare di Coppa del Mondo nel 2021. Grazie per averci seguito e buona serata

19.35: Itralia così così. bene Rossetti che ha recuperato dalla 26ma posizione all’undicesima conquistando il miglior risultato in carriera, non benissimo Brignone che ha chiuso al 16mo posto perdendo due posizioni rispetto alla prima manche, non bene Curtoni che ha concluso al 24mo posto

19.35: Vlhova, vittima di una prima manche da dimenticare, e Holdener completano la top five

19.33: per la prima volta dopo tre anni Vlhova o Shiffrin non vincono uno slalom di coppa. Lo vince Michelle Gisin che dopo oltre 18 anni riporta la Svizzera sul gradino più alto del podio in questa specialità. Seconda una splendida Liensberger che voleva rompere l’incantesimo (6 anni) per l’Austria, terzo posto per una Shiffrin che aveva vinto la prima manche ma non è ancora al meglio e si è visto nella seconda

19.31: Vince Michelle Gisin per la prima volta in Coppa del Mondo! 18 anni dopo la Svizzera torna a vincere in slalom. Shiffrin è terza a 57 centesimi da Gisin, secondo posto per Liensberger

19.31: All’intermedio Shiffrin ha 3 decimi di ritardo

19.28: E’ prima la svizzera Gisin!!!! Va in testa con 11 centesimi di vantaggio sulla Liensberger. Non ci sarà il ritorno alla vittoria dell’Austria in slalom

19.28: Gisin all’intermedio ha 2 centesimi di ritardo

19.25: Che dominio dell’austriaca Liensberger! Chiude con 1″25 di vantaggio su Vlhova. Ha interpretato al meglio la manche ed ha chiuso con un grande vantaggio. Ora Gisin

19.24: All’intermedio Liensberger ha 85 centesimi di vantaggio! Che manche

19.23: Perde nel finale, rischia qualcosa e chiude terza l’austriaca Truppe a 20 centesimi da Vlhova

19.22: Truppe all’intermedio ha 5 centesimi di ritardo

19.21: Qualche piccola sbavatura della svizzera Holdener che le costa carissima. Solo 7 centesimi in più rispetto alla slovacca, è seconda

19.20: Holdener all’intermedio ha un ritardo di 5 centesimi

19.18: CHE MANCHE DELLA SLOVACCA PETRA VLHOVA!!! Riesce a guadagnare terreno su Lysdahl e chiude con 1″04 di vantaggio sulla norvegese. Adesso batterla sarà dura per tutte

19.18: Vlhova all’intermedio ha un vantaggio di 98 centesimi

19.17: INCREDIBILE!!! Subito fuori la giovane austriaca Gritsch che si fa sorprendere da un dosso e va fuori. Ora Vlhova

19.15: E’ dietro a Marta Rossetti anche la tedesca Duerr che è settima con un ritardo di 90 centesimi

19.15: Duerr all’intermedio ha 36 centesimi di ritardo

19.12: Poco reattiva in questa manche la canadese Mielzynski che accumula altro ritardo e va dietro alle azzurre: 11ma a 1″17 da Lysdahl

19.11: Mielzynski con un errore all’intermedio ha un ritardo di 44 centesimi

19.10: Perde tantissimo l’austriaca Mair, un po’ farraginosa nel finale: è solo sesta a 86 centesimi dalla testa, Rossetti recupera un’altra posizione

19.10: Mair all’intermedio ha un ritardo di 47 centesimi

19.08: Si salva per soli 17 centesimi la norvegese Lysdahl, commette tanti errori nel finale ma riesce a stare davanti alla compagna Tviberg: è prima

19.08: All’intermedio Lysdahl ha un vantaggio di 76 centesimi

19.07: Manche da dimenticare per l’austriaca Gallhuber che commette una serie incredibile di errori ed è 16ma a 2″47, le azzurre recuperano qualche posizione

19.06: Gallhuber all’intermedio ha un ritardo di 3 decimi

19.05: Perde tantissimo la norvegese Stjernesund sul piano finale dove si incarta un paio di volte ed è nona a 1″05 dalla compagna di squadra Tviberg

19.04: Stjernesund all’intermedio ha un ritardo di 5 centesimi

19.03: Perde qualcosa di troppo nel finale Brignone con un paio di sbavature ed è solo settima con 85 centesimi di ritardo. Rossetti sarà la migliore delle azzurre

19.03: All’intermedio Brignone ha un vantaggio di 4 centesimi

19.02: Inforcata per la tedesca Filser. Ora tocca a Brignone, la migliore delle azzurre nella prima manche

19.00: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese:

1 TVIBERG Maria Therese NOR 1:44.62

2 O BRIEN Nina USA +0.49

3 HUBER Katharina AUT +0.57

4 ROSSETTI Marta ITA +0.58

5 HECTOR Sara SWE +0.73

18.58: Peccato per la slovena Slokar che esce nella prima parte di gara dopo essersi qualificata a sorpresa nella prima manche

18.57: Cresce progressivamente il ritardo della svedese Wistroem che chiude all’undicesimo posto a 1″37 dalla testa

18.56: All’intermedio Wikstroem è in ritardo di 44 centesimi

18.55: Qualche frenata di troppo per la svedese Hector che fatica ed è dietro a Rossetti a 73 centesimi da Tviberg: quinta

18.54: All’intermedio Hector ha un ritardo di 11 centesimi

18.53: Affonda la ceca Dubvska nella seconda parte della manche: è solo nona a 1″31 da Tviberg che sta scalando tante posizioni

18.52: Dubovska all’intermedio ha un ritardo di 26 centesimi

18.51: Accumula altro ritardo l’austriaca Huber che è comunque terza a 57 centesimi da Tviberg e davanti a Rossetti per un solo centesimo

18.51: Huber commette qualche errore in alto: all’intermedio 26 centesimi di ritardo

18.50: Perde tantissimo nel finale Irene Curtoni: gara da dimenticare per l’azzurra che è ottava a 1″44 dalla Tviberg

18.49: Curtoni all’intermedio ha un ritardo di 38 centesimi

18.48: perde tantissimo anche nella seconda parte la canadese St. Germain ed è settima a 1″25 da Tviberg, un’altra posizione guadagnata da Rossetti

18.48: St Germain all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi

18.47: Bella prestazione della norvegese Tviberg che lascia qualcosa solo nella parte centrale ma si scatena nel finale e chiude con 49 centesimi di vantaggio su O’Brien

18.46: Tviberg all’intermedio ha 14 centesimi di ritardo

18.45: Riesce a mantenere 9 centesimi di vantaggio su Rossetti la statunitense O’Brien che non ha certo disputato la manche perfetta ma ha sfruttato forse qualche errore dell’azzurra nel finale

18.44: La statunitense O’Brien all’intermedio nonostante qualche sbavatura ha 25 centesimi di vantaggio

18.43: Accumula ancora ritardo la svizzera Meillard che chiude con 53 centesimi di ritardo ed è solo quarta

18.43: Meillard all’intermedio ha 12 centesimi di ritardo

18.42: Ce la fa Marta Rossetti!!! L’azzurra mantiene 21 centesimi di vantaggio nel finale con qualche sbavatura ed è prima dopo le prime 5 discese

18.41: All’intermedio Rossetti ha un vantaggio di 33 centesimi

18.41: Manche tutt’altro che indimenticabile per la canadese Smart che chiude con 1″67 di ritardo rispetto a Ando. Ora Rossetti

18.40: Ritardo di 1″09 per la canadese Smart

18.39: La norvegese Riis Johannessen dilapida il vantaggio nel finale allungando le linee e chiude a 15 centesimi da Ando, seconda

18.38: Riis Johannessen all’intermedio ha un vantaggio di 7 centesimi

18.37: Numeri in partenza per Hensien che non salta incredibilmente alcuna porta ma chiude la sua prova con un ritardo di 9″68. Meno ritmica questa seconda manche. Ne vedremo delle belle

18.36: La giapponese Ando chiude la sua prova con il crono complessivo di 1’45″41. Tocca alla statunitense Hensien

18.35 SI PARTE! Asa Ando è sul tracciato di Semmering!

18.34 La prima a partire sarà la nipponica Asa Ando!

18.33 Le atlete si preparano vicino al cancelletto di partenza e cercano gli ultimi momenti di concentrazione. Ancora 2 minuti e si parte!

18.30 Cinque minuti al via della seconda manche, tutto pronto sulla Panorama! Mikaela Shiffrin va a caccia del podio numero 99 in Coppa del Mondo e, soprattutto, della 68a vittoria. Che numeri per la 25enne di Vail!

18.27 Le prime 10 a scendere nella seconde manche: 1 Ando, 2 Hensien, 3 Riis-Johannessen, 4 Smart, 5 Rossetti, 6 Meillard, 7 O’Brien, 8 Tviberg, 9 St-Germain, 10 Curtoni.

18.24 Prima manche non troppo entusiasmante per l’Italia che vede Federica Brignone 14° a 2.19, Irene Curtoni 21a a 2.42 e Marta Rossetti 26a a 2.75.

18.21 Ha deluso, e non poco, Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso la prima manche solamente al sesto posto a 89 centesimi dalla vetta. Ricordiamo che la classe 1995 ha vinto i primi due slalom di questa annata e cercherà la rimonta rabbiosa nella seconda discesa.

18.19 ATTENZIONE! La Fis comunica che l’inizio della seconda manche è stato posticipato di 5 minuti. Si partirà alle ore 18.35 quindi.

18.18 Si inseriranno nella lotta per le posizioni che contano anche le due Katharina, Truppe e Liensberger. Le due austriache sono distanti rispettivamente 53 e 32 centesimi dalla vetta e proveranno a sfruttare la pista di casa per centrare il grande risultato!

18.15 Alle sue spalle, a 2 soli centesimi, un’ottima Michelle Gisin. La svizzera non ha sbagliato nulla nella sua prima manche, e ha saputo mettere in discussione lo strapotere di Shiffrin! Attenzione ora alla sua seconda discesa, a caccia del successo

18.12 Davanti a tutte, quindi, si è piazzata Mikaela Shiffrin. La statunitense ha dominato fino al penultimo intermedio, dopodichè ha lasciato 2-3 decimi pesanti sulla neve austriaca. La fluidità di azione, però, sta tornando eccome!

18.09 Sono solamente tre, dunque, le italiane che si sono qualificate per la seconda manche, eliminate, invece:

Lara Della Mea ITA +3″18

Martina Peterlini ITA +3″61

Carlotta Saracco ITA +5″15

Anita Gulli ITA +5″42

Marta Bassino è uscita di scena subito dopo l’ultimo intermedio quando veleggiava sul decimo posto

18.06 Andiamo a rivedere la classifica della prima manche

1. Mikaela Shiffrin USA 51″09

2. Michelle Gisin SUI +0″02

3. Katharina Liensberger AUT +0″32

4. Katharina Truppe AUT +0″53

5. Wendy Holdener SUI +0″69

6. Petra Vlhova SVK +0″89

7. Franziska Gritsch AUT +1″36

8. Lena Duerr GER +1″57

9. Erin Mielzynski CAN +1″60

10. Chiara Mair AUT +1″65

14. Federica Brignone ITA +2″19

21. Irene Curtoni ITA +2″42

26. Marta Rossetti ITA +2″75

18.03 Ci attende una bella battaglia sulla pista “Panorama” con le prime delle classifica davvero vicinissime, veramente sul filo dei centesimi in questo terzo slalom stagionale…

18.00 Buonasera e bentornati a Semmering, tra 30 minuti esatti prenderà via l’attesissima seconda manche dello slalom femminile!

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: SHIFFRIN DAVANTI A TUTTE

16.49: Appuntamento alle ore 18.30 per la seconda manche. A più tardi

16.45: Non ci sono altri inserimenti tra le prime trenta. Saranno tre le azzurre nella seconda manche, Brignone, Curtoni e Rossetti

16.40: Niente da fare per l’azzurra Saracco, anche lei lontana dalle prime con 5″15 di ritardo

16.35: Non ci sono inserimenti tra le prime trenta nelle ultime discese

16.31: Altissimo il tempo della penultima azzurra, Gulli che chiude a 5″42 dalla testa

16.28: Doppio inserimento nelle prime trenta che iniziano a mettere in dubbio anche la qualificazione di Rossetti alla seconda manche: la slovena Slokar è 16ma a 2″26 da Shiffrin, la norvegese Tviberg è 23ma a 2″54, Rossetti scala al 26mo posto

16.23: E’ la statunitense Hensien a spingere fuori dalle 30 Lara Della Mea. La statunitense è 27ma a 2″90 dalla compagna Shiffrin

16.18: Nessun inserimento fra le prime 30 nelle ultime discese

16.17: Fuori la britannica Tilley

16.15: Ando si inserisce al 27mo posto, Della Mea è 30ma

16.14: 22mo posto per la statunitense O’Brien e 25mo per la canadese Smart. Peterlini non parteciperà alla seconda manche

16.12: La tedesca Filser sfodera una super prova ed è 15ma a 2″22 da Shiffrin, Peterlini a un passo dall’eliminazione

16.11: Non bene l’azzurra Della Mea che si inserisce al 26mo posto a 3″18, qualificazione problematica

16.10: della Mea a 2″42 da Shiffrin all’intermedio

16.08: Noooooooooo!!! Bassino esce di scena, stava disputando una gara da top ten

16.08: Bassino all’intermedio ha un ritardo di 1″49

16.04: Esce di scena dopo poche porte la tedesca Wallner. Tra poco Bassino

16.03: La norvegese Riis Johannessen finisce alle spalle delle azzurre: 23ma a 2″86

16.02: Grave errore prima dell’ultimo intermedio per la statunitense Moltzan che chiude a 5″39 di ritardo dalla compagna Shiffrin

16.01: Errore nel finale per la canadese Nullmeyer che stava disputando una buona manche ma esce di scena

16.00: Male le azzurre nella parte finale di gara, perde ancora troppo. E’ 22ma a 2″75 da Shiffrin. Anche per lei qualificazione in bilico

15.59: Rossetti all’intermedio è in ritardo di 1″91

15.58: Tante grattate per la svedese Hector che riesce comunque a limitare i danni nella seconda parte e chiude 16ma a 2″32. Ora Rossetti

15.57: La svizzera Meillard resta lontana dalle prime e chiude 20ma a 2″59

15.56: Niente da fare per l’azzurra Peterlini che paga dazio ai problemi fisici: è 23ma a 3″61 dalla vetta. Qualificazione molto difficile

15.55: All’intermedio Peterlini, che sta faticando, ha 2″50 di ritardo

15.55: Esce di scena la slovena Hrovat per un’inforcata. Ora Peterlini

15.52: Ultimo posto per la francese Noens che è lontanissima a 3″54

15.51: Noens all’intermedio dietro di 1″98

15.51: Ancora problemi per la slovena Bucik che chiude al ventesimo posto con 3″ di ritardo

15.50: Bucik all’intermedio ha un ritardo di 1″98

15.49: E’ dodicesima la austriaca Gallhuber che chiude a 1″96 dalla testa, scala ancora Brignone

15.48: Gallhuber all’intermedio in ritardo di 1″39

15.47: Perde tanto nel finale la ceca Dubovska che è 15ma a 2″34 dalla statunitense

15.47: Dubovska ha un ritardo di 1″67 all’intermedio

15.46: Riesce a sopravanzare Brignone Stjernesund che chiude 12ma a 2″05 da Shiffrin

15.46: Stjernesund all’intermedio in ritardo di 1″55

15.44: Brava la austriaca Gritsch che riesce ad inserirsi in settima posizione. Grande seconda parte di manche ed è settima a 1″36 dalla testa

15.44: Gritsch all’intermedio ha 1″24 di ritardo

15.43: Perde ancora Federica Brignone che chiude undicesima a 2″19 da Shiffrin

15.42: Brignone all’intermedio ha un ritardo di 1″53

15.39: Tanti errori per la norvegese Holtmann che chiude ultima, 15ma a 3″02 dalla testa. Tra poco Brignone

15.39: Holtmann all’intermedio ha un ritardo di 2″12

15.38: Riesce a limitare i danni nel finale Irene Curtoni che chiude al 13mo posto a 2″42 da Shiffrin

15.37: All’intermedio Curtoni ha un ritardo di 1″73, troppo

15.36: Si inserisce al decimo posto la norvegese Lysdahl che chiude con 1″85 di ritardo da Shiffrin. Ora Irene Curtoni

15.33: Mielzynski si inserisce all’ottavo posto a 1″60, lontane dalle prime l’austriaca Huber, a 2″35 e la canadese St.Germain a 2″35, rispettivamente 11ma e 12ma

15.29: Wikstroem in ritardo di 1″95 all’intermedio

15.28: Limita i danni nella seconda parte la tedesca Duerr che chiude settima a 1″57 dalla vetta

15.27: Duerr all’intermedio ha un ritardo pesante: 1″39

15.26: perde ancora nella seconda parte di gara l’austriaca Mair che chiude settima a 1″65 dalla testa

15.26: Ritardo di 1″20 di Mair all’intermedio

15.24: Perde tanto nella seconda parte di gara Mikaela Shiffrin ma riesce a stare davanti a Gisin per soli 2 centesimi

15.23: Shiffrin con un po’ di rodeo all’intermedio ha un vantaggio enorme: 45 centesimi

15.22: Guadagna qualcosa nel finale la austriaca Liensberger, anche per via dell’errore di Gisin: è seconda a 3 decimi dalla svizzera

15.22: Liensberger all’intermedio ha 34 centesimi di ritardo

15.21: prova negativa della slovacca Vlhova che non riesce mai a trovare il ritmo giusto e chiude quarta, ultima delle atlete fin qui scese, con 87 centesimi di ritardo

15.20: Vlhova ha 76 centesimi di ritardo

15.19: Un piccolo errore nel finale non impedisce a Gisin di andare in testa alla classifica provvisoria con 51 centesimi di vantaggio su Truppe. Ora Vlhova

15.18: All’intermedio Gisin ha 8 centesimi di vantaggio

15.17: Recupera qualcosa nel finale la svizzera Holdener che chiude con 16 centesimi di ritardo. Ora Gisin

15.16: All’intermedio Holdener ha 34 centesimi di ritardo

15.16: Slalom piuttosto monotono, Truppe chiude in 51″62, non ha dato l’impressione di avere spinto a fondo

15.15: Partita Truppe!

15.10: Sono 71 le atlete al via, la prima a partire sarà l’austriaca Katharina Truppe

15.07: Bisognerà capire cosa accadrà anche nella prima gara del nuovo anno. Si dovrebbe gareggiare Zagabria ma oggi a pochi chilometri dalla capitale croata c’è stato un terremoto devastante (edifici crollati e almeno una vittima ma il bilancio, purtroppo, è destinato a crescere) e dunque il rischio è che la gara possa essere annullata o rinviata

15.05: Attenzione anche alla svizzera Michelle Gisin e alla austriaca Katarina Liensberger, sul podio in entrambe le occasioni a Levi.

15.03: Questi i pettorali delle grandi favorite della gara di oggi: Truppe 1, Holdener 2, Gisin 3, Vlhova 4, Liensberger 5, Shiffrin 6, Mair 7, Gritsch 17

15.00: Qualche nuvola sul cielo di Semmering ma il grande vento che ieri ha causato l’annullamento del Gigante è sparito. C’è 1 grado al traguardo

14.58: Sono otto le azzurre al via in questo slalom speciale. Ecco i pettorali: Irene Curtoni 14, Federica Brignone 16, Martina Peterlini 24, Marta Rossetti 27, Marta Bassino 32, Lara Della Mea 34, Anita Gulli 60 e Carlotta Saracco 65.

14.55: Desta curiosità la condizione fisica di Mikaela Shiffrin che è tornata proprio in slalom a Levi, chiudendo seconda alle spalle di Vlhova a metà novembre, è tornata anche al successo ma in Gigante e vuole la prima vittoria stagionale in slalom

14.50: Le azzurre, come sempre, giocano sulla difensiva nello slalom. Bassino e Brignone non rientrano fra le grandi favorite e già un risultato tra le prime 15 per loro potrebbe essere positivo

14.47: Si tratta del terzo slalom stagionale dopo i due disputati a novembre a Levi in Finlandia, che hanno visto il doppio successo della slovacca Petra Vlhova che parte con i favori del pronostico anche oggi

14.45: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom speciale femminile di Semmering, ultima gara del 2020 della coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale in programma a Semmering in Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Dopo l’annullamento del Gigante di ieri a causa del fortissimo vento che spirava nel primo pomeriggio ed ha impedito la disputa della prima manche, oggi è il momento dei pali stretti con la gara prevista negli orari pomeridiani e serali.

Si tratta del terzo slalom stagionale dopo i due disputati a novembre a Levi in Finlandia, che hanno visto il doppio successo della slovacca Petra Vlhova che parte con i favori del pronostico anche oggi, dopo che ieri aveva chiuso al comando la prima manche del Gigante, confermando di attraversare un grande momento di forma. Mikaela Shiffrin proverà a mettere i bastoni fra le ruote alla rivale di sempre e attenzione anche alla svizzera Michelle Gisin e alla austriaca Katarina Liensberger, sul podio in entrambe le occasioni a Levi.

Le due azzurre di punta, Marta Bassino e Federica Brignone giocano, come sempre, in difesa nello slalom e cercheranno di ottenere un buon risultato per non perdere troppo terreno in Coppa del Mondo rispetto alle due rivali principali, Vlhova e Shiffrin, specialiste dei pali stretti. Assieme a loro, per l’Italia al via Irene Curtoni, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom speciale in programma a Semmering in Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile! La prima manche della gara inizierà alle ore 15.15, mentre la seconda si terrà alle 18.30. Buon divertimento!

