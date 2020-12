Non è stata una giornata esaltante per l’Italia nello slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Marta Rossetti 11ma (miglior risultato in carriera, 15 posizioni recuperate nella seconda manche), Federica Brignone 16ma, Irene Curtoni 24ma. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi.

FEDERICA BRIGNONE: “Non sono contentissima perché non riesco ancora a sciare come vorrei in slalom. Anche oggi sono partita bene e poi mi sono un po’ persa durante il tracciato. Adesso salterò Zagabria, pensiamo a St. Anton e alle prossime gare in velocità“.

MARTA ROSSETTI: “Nella seconda manche sono partita con i primi numeri e sono riuscita a esprimermi al meglio, mi dispiace per avere commesso un errorino nella parte più pianeggiante. Ho recuperato tante posizioni e sono felice. Questa gara mi insegna che devo entrare in forma un po’ prima, perché a Levi ho perso due gare. Speriamo di proseguire al meglio nel resto della stagione, senza dubbio questo è il momento più giusto per essere in forma, ora speriamo per Zagabria“.

IRENE CURTONI: “Nella prima manche non ho mai trovato il ritmo, nella seconda mi era sembrato di essere riuscita a prendere un ritmo migliore, ma così non è stato. Non mi capacito di quello che è successo, perché sono in forma. Ripartirò da capo a Zagabria“.

Foto: Lapresse