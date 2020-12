Sci alpino, Michelle Gisin vince lo slalom di Semmering davanti a Liensberger e Shiffrin, Marta Rossetti è undicesima

Michelle Gisin ha scritto la storia! La svizzera in un colpo solo, oltre ad avere vinto la prima gara della sua carriera in Coppa del Mondo, interrompe un digiuno in slalom per la sua Nazione che si protraeva addirittura dal 2002. Gisin ha vinto dunque lo slalom di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 grazie a due manche davvero perfette. Sotto i riflettori della pista “Panorama” l’elvetica ha chiuso con il tempo complessivo di 1:42.05 (51.11 e 50.94) distanziando di 11 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger, che pensava ormai di avere il successo in tasca, mentre completa il podio Mikaela Shiffrin a 57. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima metà di gara, pasticcia un po’ troppo nella seconda e si deve accontentare del podio numero 99 in carriera.

Dopo due vittorie su due nei precedenti slalom di questa annata, Petra Vlhova si ferma in quarta posizione. La slovacca si mangia le mani per una prima manche davvero non da lei, dà tutto quello che ha nella seconda ma accusa 1.36 dalla vetta. Quinta posizione per la svizzera Wendy Holdener a 1.43, sesta per l’austriaca Katharina Truppe a 1.56, settima per la norvegese Kristin Lysdahl a 2.40, mentre è ottima ottava la sua connazionale Maria Therese Tviberg che, con il pettorale numero 54, si qualifica per la seconda manche e recupera ben 15 posizioni. Nona la statunitense Nina O’Brien a 3.06, mentre è decima l’austriaca Katharina Huber a 3.14. Brilla l’undicesimo posto di Marta Rossetti al miglior risultato della carriera, con un distacco di 3.15 da Gisin, dopo aver risalito ben 15 gradini nella seconda manche. Federica Brignone non va oltre la sedicesima posizione a 3.42 dalla vetta. Dopo una prima manche conclusa senza forzare troppo, nella seconda scende nella giusta maniera, ma nel finale pasticcia un po’ troppo e non entra nella top15. Chiude ventiquattresima, infine, Irene Curtoni a 4.10.

A questo punto la classifica generale vede Petra Vlhova al comando con 515 punti contro i 427 di Michelle Gisin ed i 335 di Mikaela Shiffrin. Nella graduatoria di specialità è sempre la slovacca a dettare legge con 250 punti contro i 225 dell’elvetica.

Foto: Lapresse