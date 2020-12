Sci alpino, Cochran-Siegle esplode e domina il superG di Bormio. Dominik Paris ancora distante

Ryan Cochran-Siegle domina il superG di Bormio e conquista la prima vittoria della carriera. Prestazione sublime dell’americano, che ha fatto la differenza nella parte centrale, infliggendo un secondo di ritardo a tutti gli avversari solo in quel tratto della Stelvio. Dopo aver chiuso in testa entrambe le prove cronometrate, lo statunitense si è ripetuto anche in gara e si presenterà nel ruolo di favorito domani in discesa.

Stati Uniti che tornano a vincere nella velocità dopo oltre tre anni dall’ultima volta di Travis Ganong in discesa a Garmisch. Bisogna addirittura tornare al 2006 per rivedere un successo statunitense in supergigante, quando fu Bode Miller ad imporsi ad Hinterstoder. Quella di Cochran-Siegle è la decima vittoria a stelle e strisce in questa specialità.

Tornando alla gara di oggi, il dominio di Cochran-Siegle è rappresentato dai distacchi inflitti agli avversari. Al secondo posto ha chiuso l’austriaco Vincent Kriechmayr con 79 centesimi di ritardo dalla vetta. Sul podio ci sale anche il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0.94), che ha preceduto il connazionale Aleksander Aamodt Kilde (+1.18).

Quinto lo svizzero e leader della classifica di specialità Mauro Caviezel (+1.36), che ha chiuso davanti al norvegese Kjetil Jansrud (+1.37), al tedesco Romed Baumann (+1.45) e ai due compagni di squadra Urs Kryenbuehl (+1.48) e Marco Odermatt (+1.50). Chiude la Top-10 l’austriaco Matthias Mayer (+1.53).

Dominik Paris conferma di essere ancora un po’ lontano dalla miglior condizione, posizionandosi lontano dalle posizioni che contano con un ritardo di 2.02 da Cochran-Siegle. Il secondo miglior azzurro è Matteoo Marsaglia (+2.40). Gara da dimenticare per Emanuele Buzzi (+2.64) e Christof Innerhofer (+2.67). Più indietro Pietro Zazzi (+3.35), che domani cerca i punti in discesa, e Florian Schieder (+4.27).

Foto: LaPresse