La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Austria, a Semmering, per una due giorni dedicata alle discipline tecniche. C’è grande attesa in casa Italia soprattutto per il gigante, dove Marta Bassino e Federica Brignone si presentano al cancelletto di partenza come le favorite per la vittoria. Un successo che manca addirittura alla squadra azzurra dal 2002 sulla pista austriaca, quando ad imporsi fu Karen Putzer.

Fu una stagione straordinaria quella dell’altoatesina, che riuscì a chiudere al secondo posto nella classifica generale dietro alla croata Janica Kostelic. In quella occasione a Semmering (una delle cinque vittorie stagionali), Putzer dominò la prima manche e poi si impose con 37 centesimi sulla stessa Kostelic. La festa azzurra fu completata dal terzo posto di Denise Karbon, che chiuse a pari merito con l’austriaca Nicole Hosp.

Quello di Putzer fu il secondo ed ultimo successo azzurro sulla pista austriaca, visto che il primo è datato 1996 quando Deborah Compagnoni si impose in slalom sulla francese Patricia Chauvet (+1.05) e sulla neozelandese Claudia Riegler (+1.71). Il giorno prima la straordinaria campionessa italiana chiuse al secondo posto sempre tra i rapid gates, battuta dalla svedese Pernilla Wiberg.

Tornando al 2002, l’Italia riuscì a festeggiare anche il primo podio della carriera di Nicole Gius. Un terzo posto in slalom alle spalle della solita Janica Kostelic e della francese Christel Pascal. L’ultima italiana a salire sul podio a Semmering è stata Manuela Moelgg. Nel gigante del 2008 l’altoatesina chiuse al secondo posto alle spalle dell’austriaca Kathrin Zettel, con il grandissimo rimpianto di non aver mantenuto la leadership conquistata dopo la prima manche. Nel 2016 l’azzurra chiuse poi al terzo posto nella gara vinta da Mikaela Shiffrin davanti a Tessa Worley.

Foto: Lapresse