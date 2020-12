La decisione della cancellazione del gigante di Semmering è stata sicuramente accolta in maniera diversa dalle varie atlete. C’è chi può aver tirato un sospiro di sollievo e può ritenersi fortunata e chi invece maledice la malasorte ed il vento, che non ha permesso lo svolgimento della seconda manche.

Tra quelle “felici” si può posizionare Federica Brignone. L’azzurra aveva confermato il poco feeling con la pista austriaca, chiudendo la prima manche solamente in ottava posizione e molto lontana dal podio. Un distacco elevato e che probabilmente sarebbe stato impossibile da recuperare in una seconda manche sprint e quindi con pochissime possibilità di rimonta.

Brignone conserva così il pettorale rosso, restando davanti in classifica a Marta Bassino, che certamente è tra le scontente per la cancellazione della gara odierna. La piemontese aveva chiuso al secondo posto la prima manche ed era in piena corsa per centrare la terza vittoria stagionale o comunque un piazzamento sul podio, che le avrebbe quasi sicuramente permesso di superare la compagna di squadra nella classifica di specialità.

Rimpianti per Bassino e ancora di più per Petra Vlhova. La slovacca era la donna da battere e la grande favorita dopo un’ottima prima manche. Un pendio a lei favorevole quello di Semmering, che le avrebbe dato il primo successo stagionale in gigante e soprattutto di consolidare ancora di più il suo ruolo di leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

Gisin e Shiffrin erano pronte a giocarsi il podio, ma soprattutto l’americana potrebbe avere un po’ il sorriso per la cancellazione perchè la vittoria sembrava molto difficile da poter centrare. Uscendo dalle big ci sono poi quelle atlete che hanno magari ottenuto un piazzamento importante per loro nella prima manche ed è il caso di Laura Pirovano.

La trentina era stata eccezionale con il pettorale numero 67 a chiudere tra le prime trenta e ad ottenere una qualificazione fondamentale alla seconda manche. La cancellazione ha portato via tutto e a Pirovano restano solo le buone sensazioni, ma non i punti che le avrebbero permesso di migliorare la sua posizione nella starting list.

Foto: LaPresse