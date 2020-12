Sci alpino, Mikaela Shiffrin guida di un soffio su Gisin nella prima manche a Semmering

Regna l’equilibrio ai piani alti della classifica dopo la prima manche dello slalom di Semmering (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Sulla pista denominata “Panorama” le prime, infatti, sono racchiuse in pochi centesimi, con Mikaela Shiffrin, ormai sempre più a suo agio sugli sci dopo i ben noti mesi di stop, davanti a tutte con pieno merito. Dopo la bufera di vento di ieri, che ha costretto gli organizzatori a cancellare la seconda manche del gigante (e la gara nel suo complesso), oggi le condizioni sono perfette ma lo spettacolo non se ne sta giovando in maniera particolare, anche per colpa di una pista tracciata in maniera tutto sommato rivedibile.

La fuoriclasse statunitense ha chiuso la sua prima discesa con il tempo di 51.09, dominando, senza mezzi termini, fino a due terzi di gara, salvo poi lasciare sulla neve qualche decimo di troppo nel tratto conclusivo. Alle sue spalle, a 2 soli centesimi, una ottima Michelle Gisin. L’elvetica, davvero sugli scudi in questa prima manche, è stata beffata per un’inezia dalla tre volte vincitrice della Coppa del Mondo generale, ma la battaglia sarà rimandata alla seconda discesa, in programma in notturna dalle ore 18.30, come sempre con l’inversione delle trenta.

In terza posizione troviamo la prima padrona di casa, Katharina Liensberger, con un distacco di 32 centesimi dalla vetta, mentre in quarta posizione ecco un’altra austriaca, Katharina Truppe, a 53 centesimi. Quinta posizione per la svizzera Wendy Holdener a 69 centesimi da Shiffrin, quindi è sesta Petra Vlhova con 89 centesimi di distacco. Davvero una prima manche sottotono per la slovacca (vincitrice dei due slalom disputati in questo primo scorcio di stagione) che non ha mai trovato il giusto ritmo e ha perso progressivamente terreno dalle migliori. Nella seconda prova dovrà assolutamente cambiare marcia per limitare i danni nei confronti di una Shiffrin che, volta dopo volta, sta provando a infonderle i primi dubbi dopo un avvio di stagione letteralmente dominato.

Dalla settima posizione, detenuta dall’austriaca Franziska Gritsch, i distacchi iniziano a farsi notevoli ed i suoi 1.36 secondi lo confermano. Ottava la tedesca Lena Duerr a 1.57, nona la canadese Erin Mielzkynski a 1.60, decima l’austriaca Chiara Mair a 1.65, quindi è undicesima la norvegese Kristin Lysdahl a 1.85.

Per i colori italiani questa prima manche ha regalato ben poche soddisfazioni. La migliore è apparsa Marta Bassino, decima fino al penultimo intermedio, salvo poi inforcare proprio sul più bello. Federica Brignone si è piazzata in quattordicesima posizione con un distacco di 2.19, dando sempre l’impressione di essere troppo prudente sul pendio austriaco, mentre Irene Curtoni ha concluso ventunesima a 2.42, con qualche sbavatura di troppo, Marta Rossetti è ventiseiesima a 2.75, quindi fuori dalle trenta Lara Della Mea a 3.18 e Martina Peterlini, alle prese con problemi fisici importanti, con un ritardo di ben 3.61. Più staccate Carlotta Saracco e Anita Gulli.

Foto: Lapresse