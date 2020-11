LIVE Sinner-Huesler, Atp Sofia 2020 in DIRETTA: scoglio svizzero verso i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Jannik Sinner e lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Sul cemento bulgaro i due giocatori si giocheranno l’accesso ai quarti di finale e le attese per l’azzurrino non mancano.

Sinner ha risposto presente nel primo round. Pur andando a corrente alternata, l’azzurrino ha trovato i colpi e lo spunto per piegare in due set il solido ungherese Marton Fucsovics e conquistare l’accesso al secondo turno, prendendosi la rivincita dopo quello che era accaduto negli Australia Open 2020 a Melbourne, dove il magiaro si impose in tre parziali.

Sulla strada di Jannik ci sarà l’elvetico, giocatore proveniente dalle qualificazioni che ha sfruttato il forfait nel primo turno di Stefano Travaglia per accedere al primo round, visto che era stato sconfitto dal russo Aslan Karatsev nel turno conclusivo delle qualificazioni. Da lucky loser, dunque, l’elvetico ha affrontato il georgiano Nikoloz Basilashvili, superandolo in tre set. In teoria, una sfida alla portata di Sinner che dovrebbe far valere il peso della sua palla. Tuttavia, al cospetto di un avversario con niente da perdere, sarà importante avere un approccio aggressivo e non regalare niente. Non ci sono precedenti tra i due e questo obbligherà Jannik soprattutto ad avere un approccio tattico alla sfida corretto. Huesler è un tennista solido che quest’anno ha vinto l’Ismaning Challenger e quindi non va preso sotto gamba per la sua classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Jannik Sinner e lo svizzero Marc-Andrea Huesler: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la terza sul campo centrale, il cui programma prenderà il via dalle 11.00 italiane. Buon divertimento!

