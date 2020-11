Salvatore Caruso avvicina la top-70 nel ranking ATP: le proiezioni di classifica con i quarti dell’ATP di Sofia…

Salvatore Caruso si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Sofia, sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime in duet set. L’azzurro si è letteralmente scatenato sul cemento indoor della capitale bulgara, ha annichilito l’attuale numero 21 del ranking ATP con un doppio 6-4 e ha così staccato il biglietto per il prossimo turno, dove incrocerà il vincente del confronto tra il ceco Forejtek e il francese Gasquet. Il siciliano, grazie al terzultimo atto raggiunto in Bulgaria, ha incamerato 45 punti e migliora il proprio ranking ATP (virtuale, in attesa che finisca questa competizione).

LE PREVISIONI DI CLASSIFICA DI SALVATORE CARUSO

L’azzurro è infatti salito in 76ma posizione con 843 punti all’attivo e ha nel mirino la top-70, che raggiungerebbe in caso di qualificazione alla semifinale. In quel caso, infatti, si isserebbe a 888 punti e salirebbe al 70mo posto. Qualificandosi per la finale si porterebbe a 948 punti e sarebbe virtualmente 65mo o 66mo (dipenderà da cosa farà il canadese Vasek Pospisil, anche’egli ai quarti di finale a Sofia). In caso di vittoria finale a Sofia, Salvatore Caruso volerebbe a quota 1048 punti e con un risultato del genere entrebbe di diritto nella top-60, per l’esattezza in 58ma posizione.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events