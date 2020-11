Tennis, WTA Linz 2020: avanza Nadia Podoroska, domani sfiderà Camila Giorgi

A Linz, in Austria, per quanto riguarda il torneo WTA International di tennis 2020, oggi, mercoledì 11 novembre, è terminato il primo turno del tabellone principale di singolare femminile ed è scattato il secondo. Non vi erano azzurre in campo, in quanto Camila Giorgi giocherà domani negli ottavi contro l’argentina Nadia Podoroska.

Proprio la sudamericana è protagonista di uno dei quattro match odierni valevoli per il primo turno, nel quale supera con un duplice 6-4 la romena Irina-Camelia Begu. La transalpina Océane Dodin batte in rimonta la svizzera Jil Belen Teichmann per 1-6 6-4 6-2, mentre la belga Elise Mertens supera in rimonta l’ucraina Anhelina Kalinina per 2-6 6-1 6-2, infine la russa Veronika Kudermetova annichilisce l’austriaca Barbara Haas con un inusuale 6-0 6-0.

Tre invece gli incontri validi per gli ottavi di finale, che verranno completati domani: la boema Barbora Krejcikova rimonta con successo la belga Greet Minnen per 5-7 7-6 (7) 6-4, mentre la bielorussa Aliaksandra Sasnovich vince in rimonta con la croata Jana Fett per 3-6 6-1 6-3, infine il derby russo premia Ekaterina Alexandrova, che batte Varvara Gracheva per 7-5 6-1.

RISULTATI 11 NOVEMBRE

Primo turno

Océane Dodin batte Jil Belen Teichmann 1-6 6-4 6-2

Nadia Podoroska batte Irina-Camelia Begu 6-4 6-4

Veronika Kudermetova batte Barbara Haas 6-0 6-0

Elise Mertens batte Anhelina Kalinina 2-6 6-1 6-2

Secondo turno

Barbora Krejcikova batte Greet Minnen 5-7 7-6 (7) 6-4

Aliaksandra Sasnovich batte Jana Fett 3-6 6-1 6-3

Ekaterina Alexandrova batte Varvara Gracheva 7-5 6-1

Incontri di domani

Secondo turno

Aryna Sabalenka contro Stefanie Vögele

Sorana Cirstea contro Océane Dodin

Nadia Podoroska contro Camila Giorgi

Veronika Kudermetova contro Arantxa Rus

Vera Zvonareva contro Elise Mertens

