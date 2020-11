Tennis, ATP Sofia 2020: Jannik Sinner sfida il lucky loser elvetico Marc-Andrea Huesler

A Sofia, in Bulgaria, per quanto concerne il torneo ATP 250 di tennis 2020, oggi, mercoledì 11 novembre, si completeranno gli ottavi del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà l’italiano Jannik Sinner opposto al lucky loser elvetico Marc-Andrea Huesler. L’incontro sarà il terzo a partire dalle ore 11.00 italiane sul Campo Centrale.

Si tratta di un incontro inedito, infatti Sinner, che è il numero 44 del mondo, non ha mai incontrato Huesler, numero 149 ATP. L’elvetico è un lucky loser, infatti nel turno decisivo delle qualificazioni era stato sconfitto dal russo Aslan Karatsev, che oggi, nel match che precederà quello dell’azzurro, incontrerà la testa di serie numero 3, l’australiano Alex de Minaur.

I vincitori di questi due incontri si incroceranno poi nei quarti di finale: de Minaur e Sinner sono nettamente favoriti nei match odierni e dovrebbero così sfidarsi domani. Un’eventuale sfida tra i due si preannuncia molto equilibrata, infatti l’australiano al momento è il numero 25 del mondo.

Attualmente invece l’azzurro è al numero 44 del ranking con 1214 punti, e, al netto di ciò che potranno fare gli atleti che lo seguono (uno tra i due transalpini Richard Gasquet e Gilles Simon potrebbe scavalcarlo), dovrebbe raggiungere almeno la finale per scalare qualche posizione. Oggi vincendo Sinner andrebbe a quota 1239, ma resterebbe al numero 44.

