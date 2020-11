Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti nell’ATP Sofia? Il montepremi completo

Jannik Sinner continua la sua marcia al torneo ATP 250 di Sofia, ultimo torneo di tennis di questa tormentata stagione prima delle ATP Finals. L’altoatesino si è reso protagonista di una spettacolare vittoria in due set contro lo svizzero Marc-Andrea Huesler e ha così staccato il biglietto per i quarti di finale sul cemento indoor della capitale bulgara. Il nostro portacolori tornerà in campo domani (giovedì 12 novembre) per affrontare l’australiano Alex De Minaur: si tratterà di un match durissimo contro il forte oceanico, in palio la semifinale da disputare contro il vincente dell’incontro tra il moldavo Radu Albot e il francese Adrian Mannarino.

Il 19enne, quest’anno capace di spingersi fino ai quarti di finale del Roland Garros e poi ritiratosi all’ATP 500 di Vienna a causa di una vescica al piede, vuole continuare a farsi largo in questo torneo e punta ad avvicinarsi alla top-30 del ranking ATP. Nel frattempo continua a rimpinguare anche il suo conto corrente. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi ai quarti di finale dell’ATP di Sofia? Il montepremi non è nulla di eclatante, parliamo di 9.240 euro. In caso di accesso in semifinale si salirebbe a 13.195 euro, la qualificazione alla finale vale 19.795 euro, mentre la conquista del trofeo assicura 24.880 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON I QUARTI A SOFIA?

9.240 euro.

Foto: Lapresse