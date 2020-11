Atp Sofia 2020, Sinner-Huesler: programma, orario, tv

Jannik Sinner tornerà nuovamente in campo domani, 11 novembre, per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Sofia per sfidare lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Il giovane azzurro ha vinto nettamente il match d’esordio contro Marton Fucsovics mentre l’elvetico al primo turno si è liberato del georgiano Nikoloz Basilashvili.

Per il 19enne nativo di San Candido sarà una partita non semplice anche se parte nettamente favorito. Il tennista italiano non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario che, per sua stessa ammissione, serve bene e sale spesso a rete. Sinner dovrà riproporre il suo tennis solido per staccare il pass che porterebbe ai quarti di finale.

La sfida tra Sinner e Huesler sarà la terza sul campo centrale a partire dalle ore 12.00. Difficile ipotizzare, quindi, l’orario preciso nel quale l’azzurro inizierà il match, tutto dipenderà dalla durata delle partite tra John Milman-Gilles Simon e Alex De Minaur-Aslan Karatsev.

L’incontro tra Sinner e Huesler sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis e godrà della DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. Di seguito la programmazione.

PROGRAMMA SINNER HUESLER

MERCOLEDì 11 NOVEMBRE

Terzo match dalle ore 12.00 Sinner-Huesler

Diretta tv Supertennis

Diretta streaming Supertennis.tv

Diretta scritta OA Sport

