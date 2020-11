Tennis, ATP Sofia 2020: Salvatore Caruso è l’uomo del giorno. Sinner avanti, ok Mannarino e Millman

Importante contorno di tricolore italiano all’ATP 250 di Sofia nella sua terza giornata, con il completamento degli incontri di secondo turno generato dal fatto che il torneo si chiude di sabato per far posto alle ATP Finals da domenica. Le soddisfazioni, infatti, giungono da Jannik Sinner e Salvatore Caruso. Se il successo dell’altoatesino sullo svizzero Marc-Andrea Huesler era preventivato un po’ da tutti, non si può dire lo stesso di quello del siciliano, capace di sconfiggere il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 2 del seeding: è il suo secondo più importante successo in carriera.

Sinner affronterà l’australiano Alex de Minaur, già suo avversario nella finale delle Next Gen Finals 2019 (con un format diverso da quello del tennis classico), che ha sconfitto con qualche patema di troppo il russo Aslan Karatsev: 6-4 7-6(5) il punteggio, con il numero 114 del mondo che spreca due volte un break di vantaggio nel secondo parziale e poi due set point consecutivi. La parte del tabellone è quella alta, dove il francese Adrian Mannarino sfiderà il moldavo Radu Albot (giustiziere di Shapovalov) grazie al successo sul bulgaro Egor Gerasimov per 6-4 7-6(6).

Caruso, invece, si troverà davanti il francese Richard Gasquet. Il francese, che mai ha giocato con il siciliano, si è liberato del classe 2001 ceco, numero 399 del mondo al momento e per questo beneficiario di una wild card, Jonas Forejtek, sconfitto per 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora. Nella parte bassa di tabellone avanza anche l’australiano John Millman, uscito vittorioso da un’autentica battaglia di oltre tre ore con l’altro transalpino Gilles Simon, che però avrebbe già potuto chiudere ben prima se avesse sfruttato due match point nel secondo set. Punteggio finale: 7-5 6-7(3) 6-2. Per lui prossimo capitolo chiamato Vasek Pospisil, dal Canada.

Foto: Roberta Corradin / LM-LivePhotoSport.it