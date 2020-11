VIDEO Jannik Sinner-Huesler 2-0, highlights e sintesi: l’azzurro vola ai quarti dell’ATP 250, sfida a De Minaur

Jannik Sinner è in ottima forma al torneo ATP 250 di Sofia e prosegue la sua cavalcata mettendo in mostra un ottimo livello di gioco. Il tennista italiano, ieri vittorioso all’esordio contro l’ungherese Marton Fucsovic, oggi è tornato in campo con lo stesso piglio del debutto e ha sconfitto lo svizzero Marc-Andrea Huesler in due set: 6-3, 6-4 il punteggio in favore del nostro portacolori, sempre in totale controllo della contesa e meritatamente capace di qualificarsi ai quarti di finale.

L’altoatesino non è mai andato in difficoltà contro il coriaceo elvetico e si è guadagnato il passaggio del turno. Domani (giovedì 12 novembre) tornerà sul cemento indoor della capitale bulgara per affrontare l’australiano Alex De Minaur, attuale numero 25 al mondo: il numero 44 del ranking ATP dovrà davvero superarsi se vorrà continuare la sua avventura nell’ultima kermesse che precede le ATP Finals e regalarsi la sfida contro il vincente della contesa tra il francese Adrien Mannarino e il moldavo Radu Albot. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Jannik Sinner-Marc-Andrea Huesler, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Sofia.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer