Caruso-Gasquet, Atp Sofia 2020: programma, orario, tv, streaming quarti di finale

Salvatore Caruso affronterà il francese Richard Gasquet ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sofia, ultima manifestazione di tennis prima delle ATP Finals, che concluderanno questa tormentata stagione sportiva. Il siciliano ha annichilito il canadese Felix Auger-Aliassime in due set (6-5, 6-4) e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale bulgara. Il nostro portacolori tornerà in campo domani (giovedì 12 novembre) per incrociare un rivale estramemente ostico: da una parte il 27enne di Avola, attuale numero 82 del ranking ATP, dall’altra il coriaceo 34enne, numero 49 al mondo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Salvatore Caruso-Richard Gasquet, quarto di finale dell’ATP Sofia 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SALVATORE CARUSO-RICHARD GASQUET, QUARTI ATP SOFIA 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE:

Non prima delle ore 17.00 Salvatore Caruso vs Richard Gasquet

SALVATORE CARUSO-RICHARD GASQUET : COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

