Tennis, Jannik Sinner-De Minaur: chi è favorito per i bookmaker? Le quote per le scommesse

Jannik Sinner partirà leggermente favorito contro l’australiano Alex De Minaur secondo i bookmakers. Gli allibratori vedono più probabile una vittoria dell’altoatesino nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Sofia: il nostro portacolori, oggi giustiziere dello svizzero Marc-Andrea Huesler, sembra avere qualcosa in più rispetto al suo rivale, oggi capace di eliminare il russo Aslan Karatsev in due set. Il 19enne del Bel Paese vuole continuare la sua avventura sul cemento indoor della capitale bulgara e ha tutte le carte in regola per riuscire ad avere la meglio sul 21enne nativo di Sydney, attualmente numero 25 del ranking ATP.

Il numero 44 al mondo punterà a vincere per qualificarsi alla semifinale, da giocare contro il vincente della contesa tra il francese Adrien Mannarino e il moldavo Radu Albot. Le quote delle scommesse sono davvero molto vicine tra i due tennisti che si incroceranno giovedì 12 novembre nei quarti di finale del torneto ATP 250 di Sofia: la quota per il successo di Jannik Sinner spazia tra 1.70 e 1.80 secondo le varie agenzie di betting, mentre l’affermazione di Alex De Minaur è data da 2.00 e 2.10.

