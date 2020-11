LIVE Sinner-Huesler 6-3 6-4, Atp Sofia 2020 in DIRETTA: dove arriva nel ranking ATP. “Sono pronto per De Minaur”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

E va a chiudere Sinner con grande personalità. 6-3 6-4 in 1 e 19 minuti di gioco per l’altoatesino. Prova solida del 19enne nostrano e qualificazione ai quarti di finale dove trovare Alex de Minaur.

40-15 Grande prima al corpo di Sinner e 2 due match point.

30-15 Doppio fallo di Sinner.

30-0 Dritto a sventaglio ben fatto da Sinner.

15-0 Ace centrale di Jannik.

Vola via la risposta di Sinner col dritto e l’azzurro andrà a servire comunque per il match avanti 5-4 nel 2° set.

40-15 Ancora il nastro nega la risposta all’azzurro.

30-15 Il nastro non sorride a Sinner e dritto sbagliato dell’azzurro.

15-15 Volée errata di Huesler, errore gratuito.

15-0 Rovescio lungo di Sinner.

Tiene a 15 il servizio Sinner e va sul 5-3 Jannik in questo 2° set. Lo svizzero in battuta.

Grande game in risposta di Sinner con due colpi di grande rilievo e poi il doppio fallo sul servizio costa il break a Huesler. L’azzurrino avanti nello score 4-3 nel 2° set, andrà a servire.

3-3 nel 2° set, se la cava Sinner col servizio. Huesler in battuta.

40-40 Dritto in corridoio di Sinner molto brutto.

40-30 Servizio al corpo di Sinner e dritto out di Huesler.

30-30 Out la risposta di dritto di Huesler.

15-30 Rovescio lungolinea vincente di Huesler.

15-15 Ace a uscire di Sinner.

0-15 Errore col dritto di Sinner.

A zero chiude lo svizzero con lo smash e 3-2 per lui. Sinner andrà in battuta.

40-0 Altro passante sbagliato di Sinner.

30-0 Servizio al corpo di Huesler che continua a servire bene.

15-0 Servizio vincente slice di Huesler.

Buona prima di Sinner e fuori il dritto in contenimento dello svizzero. 2-2 nel 2° set. Huesler in battuta.

40-0 Lunga la risposta di dritto di Huesler.

30-0 Servizio e dritto di Sinner ben fatti.

15-0 Gran dritto a sventaglio di Sinner.

Servizio al corpo di Huesler e niente da fare per Sinner. 2-1 per lo svizzero in questo 2° set, Sinner andrà alla battuta.

40-15 Servizio in slice vincente di Huesler.

30-15 Rovescio incrociato risolutivo di Huesler.

15-15 Si salva a rete Huesler, nel tentativo di recupero di Sinner in allungo sulla prima stop volley.

0-15 Accelerazione di dritto out di Huesler.

Dritto lungolinea vincente di Sinner e 1-1 nel 2° set. Huesler in battuta.

40-15 Rovescio lungolinea out di Huesler.

30-15 Lungo il rovescio di Sinner in manovra.

30-0 Dritto a sventaglio di Sinner risolutivo.

15-0 Servizio al corpo di Sinner e out il dritto di Huesler.

Fuori misura il rovescio di Sinner 1-0 per Huesler che respira nel 2° set. L’azzurrino andrà a servire.

40-30 Fuori il dritto mancino di Huesler.

40-15 Fuori un passante di rovescio non impossibile di Sinner.

30-15 In rete il dritto lungolinea di Huesler.

30-0 Prima al centro di Huesler e out la risposta dell’elvetico.

15-0 Fuori di poco il pallonetto di Sinner.

6-3 per Sinner! Grande ace centrale dell’azzurrino e 1° set portato a casa. Parziale molto complicato, al cospetto di un rivale che serve molto bene, ma un po’ perso nell’ottavo gioco. Bravo l’altoatesino a sfruttare la situazione. Si riprenderà con l’elvetico in battuta.

40-15 Bravissimo Sinner a chiudere con il rovescio incrociato.

30-15 Servizio al corpo di Sinner e in rete la risposta di Huesler.

15-15 Ace centrale di Sinner.

0-15 Lungo il dritto di Sinner in manovra, brutto errore.

Doppio fallo di Huesler e quindi break Sinner! 5-3 per l’azzurrino che va a servire per il set.

Vantaggio Sinner, dopo una risposta al corpo, dritto out dello svizzero.

40-40 Servizio a uscire ben fatto da Huesler, niente da fare.

Vantaggio Sinner, doppio fallo dello svizzero.

40-40 Ottimo il passante di rovescio di Sinner.

40-30 Dritto ottimo in risposta di Sinner.

40-15 Passante di dritto lungo di Sinner, messo sotto pressione da Huesler.

30-15 Grossolano errore in rete di Huesler dopo aver recuperato la palla corta di Sinner.

30-0 Lungo il dritto incrociato di Sinner.

15-0 Ace al centro di Huesler.

4-3 Sinner, grande seconda al centro e l’azzurro continua a essere avanti nel 1° set. Huesler in battuta.

40-30 Servizio al corpo di Sinner e poi dritto risolutivo.

30-30 Rovescio incrociato in corridoio di Huesler.

15-30 In rete il dritto mancino di Huesler.

0-30 Dritto d’incontro lungolinea di Huesler.

0-15 Passante di Huesler su un attacco corto di Sinner.

Altra prima al centro molto potente. Lo svizzero si conferma implacabile al servizio e 3-3 nel 1° set. Sinner è chiamato a tenere in battuta.

Vantaggio Huesler, prima al centro ben fatta.

40-40 Dritto ancora lungo di Huesler.

40-30 Altra ottima prima dello svizzero a uscire, out la risposta di Sinner.

30-30 Ace a uscire dell’elvetico.

15-30 Ace di seconda al centro dello svizzero.

0-30 Altro dritto fuori misura dello svizzero.

0-15 Ottimo dritto d’incontro di Sinner sul servizio dello svizzero.

3-2 Sinner, l’azzurrino se la cava, avanti nello score in questo 1° set. Huesler va in battuta.

Vantaggio Sinner, servizio al corpo e out la risposta dello svizzero.

Ace a uscire di Sinner e 40-40.

Vantaggio Huesler che prende una grande prima di Sinner e poi l’azzurro sbaglia.

40-40 Dritto in rete di Sinner e si ritorna in parità.

Vantaggio Sinner, ottimo dritto incrociato di Jannik.

40-40 Seconda al corpo di Sinner e out il rovescio di Huesler.

30-40 Sbaglia ancora il dritto Sinner e palla break per lo svizzero.

30-30 Dritto in rete di Sinner che deve fare attenzione.

30-15 Grande dritto a sventaglio di Sinner, niente da fare per Huesler.

15-15 Out il rovescio di Sinner, sorpreso dalla risposta aggressiva dello svizzero.

15-0 Ottima prima a uscire di Sinner, out la risposta di Huesler.

Bravo Huesler a giocare col dritto in contropiede, dopo un ottimo servizio a uscire. 2-2 nel 2° set e Sinner al servizio.

40-30 Fuori il dritto anomalo dell’elvetico, corretto dal nastro.

40-15 Serve&volley non riuscito dello svizzero e volée out.

40-0 Altro ottimo servizio a uscire dell’elvetico.

30-0 Spinge col dritto Huesler, in rete il rovescio di Sinner.

15-0 Servizio carico a uscire di Huesler e out la risposta di Jannik.

Grande Ace a uscire di Sinner e l’azzurro avanti 2-1 nel 1° set. Ora Huesler in battuta.

40-0 Ottimo dritto a sventaglio di Sinner e out la risposta dello svizzero.

30-0 Sbaglia la direzione col dritto Huesler e passante puntuale di Sinner col dritto lungolinea.

15-0 Ottima prima a uscire di Sinner.

Ace da sinistra al centro dello svizzero e 1-1 in questo 1° set. Sinner dovrà sfruttare le chance in risposta, ora l’azzurrino al servizio.

Vantaggio Huesler seconda particolarmente carica dell’elvetico e risposta in rete di Jannik.

40-40 Grande servizio in slice mancino dell’elvetico e palla break annullata.

Vantaggio Sinner, lungo il dritto in avanzamento dello svizzero.

40-40 Ottima risposta di rovescio di Sinner e in rete il dritto dello svizzero.

40-30 Ace centrale di Huesler.

30-30 Sulla riga il dritto dello svizzero e stecca Jannik col dritto.

15-30 Forza col dritto mancino Huesler, ma out il suo colpo.

15-15 Ace centrale dello svizzero.

0-15 ottima risposta di dritto dell’azzurro e niente da fare per lo svizzero.

1-0 Sinner, dritto mancino in rete di Huesler e azzurrino avanti nel 1° set. Sarà ora l’elvetico in battuta.

40-0 Ottima prima al centro e smash al rimbalzo in sicurezza di Sinner.

30-0 Servizio slice e dritto in contropiede di Jannik.

15-0 Servizio slice e dritto incrociato molto efficace.

16.51: Si comincia, Sinner al servizio!

16.50: I due giocatori stanno effettuando il riscaldamento e tra poco si partirà.

16.48: Jannik dovrà fare anche attenzione al servizio mancino dello svizzero, che potrebbe metterlo in difficoltà.

16.45: Huesler è un tennista solido che quest’anno ha vinto l’Ismaning Challenger e quindi non va preso sotto gamba per la sua classifica.

16.42: In teoria, una sfida alla portata di Sinner che dovrebbe far valere il peso della sua palla. Tuttavia, al cospetto di un avversario con niente da perdere, sarà importante avere un approccio aggressivo e non regalare niente. Non ci sono precedenti tra i due e questo obbligherà Jannik soprattutto ad avere un approccio tattico alla sfida corretto.

16.39: Da lucky loser, dunque, l’elvetico ha affrontato il georgiano Nikoloz Basilashvili, superandolo in tre set. In teoria, una sfida alla portata di Sinner che dovrebbe far valere il peso della sua palla.

16.36: Sulla strada di Jannik ci sarà l’elvetico, giocatore proveniente dalle qualificazioni che ha sfruttato il forfait nel primo turno di Stefano Travaglia per accedere al primo round, visto che era stato sconfitto dal russo Aslan Karatsev nel turno conclusivo delle qualificazioni. Karatsev ko contro de Minaur poi.

16.33: Sinner ha risposto presente nel primo round. Pur andando a corrente alternata, l’azzurrino ha trovato i colpi e lo spunto per piegare in due set il solido ungherese Marton Fucsovics e conquistare l’accesso al secondo turno, prendendosi la rivincita dopo quello che era accaduto negli Australia Open 2020 a Melbourne, dove il magiaro si impose in tre parziali.

16.30: La sfida tra de Minaur e Karatsev ha premiato l’australiano (n.25 del mondo) per 6-4 7-6 (5). Sarà dunque l’oceanico il prossimo rivale del vincente della sfida tra Sinner e Huesler.

15.15 Alex de Minaur è in vantaggio 4-3 e servizio nel primo set contro il russo Aslan Kaaratsev. A seguire Sinner-Huesler, a questo punto ben oltre le 16.00.

13.50 Si allunga l’attesa: il primo match in programma, tra Millman e Simon è al terzo set. Seguirà de Minaur-Karatsev, poi sarà la volta di Sinner. Il match dunque potrebbe iniziare ben dopo le 16.00.

13.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Jannik Sinner e lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Sul cemento bulgaro i due giocatori si giocheranno l’accesso ai quarti di finale e le attese per l’azzurrino non mancano.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Jannik Sinner e lo svizzero Marc-Andrea Huesler. Sul cemento bulgaro i due giocatori si giocheranno l’accesso ai quarti di finale e le attese per l’azzurrino non mancano.

Sinner ha risposto presente nel primo round. Pur andando a corrente alternata, l’azzurrino ha trovato i colpi e lo spunto per piegare in due set il solido ungherese Marton Fucsovics e conquistare l’accesso al secondo turno, prendendosi la rivincita dopo quello che era accaduto negli Australia Open 2020 a Melbourne, dove il magiaro si impose in tre parziali.

Sulla strada di Jannik ci sarà l’elvetico, giocatore proveniente dalle qualificazioni che ha sfruttato il forfait nel primo turno di Stefano Travaglia per accedere al primo round, visto che era stato sconfitto dal russo Aslan Karatsev nel turno conclusivo delle qualificazioni. Da lucky loser, dunque, l’elvetico ha affrontato il georgiano Nikoloz Basilashvili, superandolo in tre set. In teoria, una sfida alla portata di Sinner che dovrebbe far valere il peso della sua palla. Tuttavia, al cospetto di un avversario con niente da perdere, sarà importante avere un approccio aggressivo e non regalare niente. Non ci sono precedenti tra i due e questo obbligherà Jannik soprattutto ad avere un approccio tattico alla sfida corretto. Huesler è un tennista solido che quest’anno ha vinto l’Ismaning Challenger e quindi non va preso sotto gamba per la sua classifica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno dell’ATP di Sofia (Bulgaria) tra Jannik Sinner e lo svizzero Marc-Andrea Huesler: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida sarà la terza sul campo centrale, il cui programma prenderà il via dalle 11.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer