LIVE MotoGP, GP Francia 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale, Valentino Rossi insegue la Q2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti avranno a disposizione gli ultimi 45 minuti di tempo per effettuare la giusta messa a punto e per migliorare il feeling col tracciato transalpino, tutti i centauri andranno a caccia del tempone per poter essere tra i migliori 10 che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche. Si preannuncia grande spettacolo, teoricamente su asfalto asciutto dopo che la giornata di ieri era stata funestata dalla pioggia in mattinata e complicata nel pomeriggio da una pista in versione umida.

Si infiamma la lotta tra Fabio Quartararo e Joan Mir, il francese e lo spagnolo sono in lotta per il Mondiale ma ieri hanno fatto tremendamente fatica. Valentino Rossi è piaciuto nelle prove libere, ha dichiarato di trovarsi a suo agio e può piazzare un bel colpo. Stesso discorso per Andrea Dovizioso, il quale vuole rilanciarsi in ottica iridata. In lizza per le posizioni di vertice anche Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

