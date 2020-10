MotoGP, Danilo Petrucci: “Contento di essere tornato in prima fila, ce la giochiamo per la gara”

Danilo Petrucci ha conquistato un bellissimo terzo posto nelle qualifiche del GP di Francia 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro della Ducati è tornato in prima fila dopo oltre un anno (era dal Mugello 2019 che non ci riusciva) e scatterà in top 3 per la decima volta in carriera nella massima categoria. Il ternano ha manifestato tutta la sua felicità ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Per me è bello essere qui ancora una volta, sono tre anni che faccio la prima fila. Sono contento di essere tornato, sapevo di avere un’ottima opportunità: non ci sono lunghi rettilinei e quindi posso sfruttare al meglio le frenate della mia moto. Ho fatto un buon giro, ho fatto un errorino all’ultimo giro, ma va bene così, e domani per la gara ce la giochiamo“.

Foto: Lapresse