LIVE F1, GP Eifel 2020 in DIRETTA: FP3 in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato del Nürburgring (Germania) i team e i piloti dovranno trarre il meglio dal tempo a disposizione per mettere a punto le monoposto in vista delle qualifiche odierne e della gara domenicale.

Una situazione difficile per quanto è accaduto ieri: la cancellazione delle due sessioni di prove libere, che non ha consentito a Mick Schumacher e a Callum Ilott di girare rispettivamente a bordo di un’Alfa Romeo e di una Haas per la nebbia, non ha dato una mano ai team. L’aver perso, infatti, 24 ore di tempo potrebbe avere dei riflessi sulla messa a punto delle monoposto in vista di quel che sarà. E oggi? Le previsioni meteorologiche non preannunciano pioggia, ma temperature particolarmente basse nel range tra 9° e gli 11°C. Una situazione, quindi, al limite per le squadre che avranno le loro brave difficoltà nel portare in temperature le mescole. Si dovrebbe, comunque, svolgere il tutto su pista asciutta e per questo la FP3 sarà fondamentale per capire che strada seguire sia per il time-attack odierno che per la gara di domani.

La Mercedes, in qualunque condizione, è candidata a far propria la pole-position. La Stella a tre punte nella prova di casa vorrebbe proprio continuare la serie di pole-position di questo 2020 che ha visto i piloti delle Frecce Nere ottenere sempre il massimo risultato, senza concedere spazio ad altri: le dieci pole firmate dal britannico Lewis Hamilton (otto) e dal finlandese Valtteri Bottas (due) parlano chiaro. L’obiettivo è quello di arrivare a fine stagione con il 100% delle p.1 e in questo contesto avere a propria disposizione una W11 così performante è un bel punto di partenza. E la Ferrari? La scuderia di Maranello si presenterà con una nuova bargeboard e un fondo rivisto. L’obiettivo è quello di generare carico aerodinamico, potendosi permettere un assetto di base un po’ più scarico, visto il problema relativo al drag che sta condizionando molto il rendimento della SF1000.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della FP3 del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00, mentre le qualifiche sono previste alle ore 15.00. Buon divertimento!

