Moto3, risultati FP3 GP Francia 2020: tanta Italia in vetta, ma il miglior tempo è di Raul Fernandez

Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020 della Moto3 e si conferma un pilota che, sul giro secco, ha pochi rivali, ma che poi in gara non ha mai avuto il modo di confermare quando di buono fatto nelle giornate precedenti. Sul tracciato di Le Mans dominato finalmente dal sole, ma da temperature invernali (9 gradi per quel che riguarda l’aria e addirittura 10 sull’asfalto) i piloti hanno sfidato condizioni davvero al limite, forzando i tempi sin dall’avvio. La necessità di mettere in cascina il maggio numero di chilometri possibile in vista della giornata di domani (con la gara che cambia orario e passa dalle ore 11.00 alle ore 11.20) ha spinto tutti i protagonisti della Moto3 a non indugiare.

Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato lo spagnolo Raul Fernandez in 1:42.153 con appena 45 millesimi sul nostro Celestino Vietti (Sky Racing team VR46) in 1:42.198. Alle sue spalle altri tre italiani: Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) che chiude in 1:42.431 a 278 millesimi, e mette in mostra un passo gara davvero interessante. Quarto posto per Andrea Migno (Sky Racing team VR46) in 1:42.545 a 392 millesimi, mentre è quinto Tony Arbolino (Honda Rivacold) a 4 decimi esatti.

Sesto tempo per lo spagnolo Albert Arenas (KTM Aspar) a 419 millesimi dalla vetta, settimo il nipponico Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 440, mentre è ottavo il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 509. Nona posizione per lo spagnolo Jaume Masià (Honda Leopard) a 516 millesimi, davanti ai connazionali Sergio Garcia (Honda EG 0,0) decimo a 588 e Carlos Tatay (KTM Realve Avintia) undicesimo a 640. Si ferma in dodicesima posizione Stefano Nepa (KMT Aspar) a 706 millesimi, davanti al sudafricano Brad Binder (KTM CIP) tredicesimo a 742 ed al leader della classifica generale, il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) che conquista il quattordicesimo ed ultimo posto per evitare la Q1 con un gap di 857 millesimi. Non va oltre la diciassettesima posizione Davide Pizzoli (KTM BOE) a 914 millesimi davanti ad un deludente Dennis Foggia (Honda Leopard) diciottesimo a 933. Ventitreesimo un deludente Niccolò Antonelli (Honda SIC58) a 1.228 dalla vetta, mentre è trentesimo e penultimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 2.505.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.35 con la Q1, mentre la Q2 decisiva per la griglia di partenza della gara di domani, prenderà il via alle ore 13.00.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP FRANCIA 2020 – MOTO3

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 219.6 1’42.153

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.5 1’42.198 0.045 / 0.045

3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 216.7 1’42.431 0.278 / 0.233

4 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.1 1’42.545 0.392 / 0.114

5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 222.5 1’42.553 0.400 / 0.008

6 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 220.1 1’42.572 0.419 / 0.019

7 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 221.6 1’42.593 0.440 / 0.021

8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 217.2 1’42.662 0.509 / 0.069

9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 226.6 1’42.669 0.516 / 0.007

10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.1 1’42.741 0.588 / 0.072

11 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 218.6 1’42.793 0.640 / 0.052

12 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 220.1 1’42.859 0.706 / 0.066

13 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 220.6 1’42.895 0.742 / 0.036

14 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 217.2 1’43.010 0.857 / 0.115

15 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 217.2 1’43.030 0.877 / 0.020

16 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 220.6 1’43.040 0.887 / 0.010

17 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 221.1 1’43.067 0.914 / 0.027

18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 222.5 1’43.086 0.933 / 0.019

19 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 219.1 1’43.096 0.943 / 0.010

20 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 219.1 1’43.098 0.945 / 0.002

21 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 219.1 1’43.165 1.012 / 0.067

22 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 223.0 1’43.221 1.068 / 0.056

23 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 219.1 1’43.381 1.228 / 0.160

24 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 216.3 1’43.652 1.499 / 0.271

25 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 222.5 1’43.680 1.527 / 0.028

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 220.1 1’43.967 1.814 / 0.287

27 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 219.1 1’44.081 1.928 / 0.114

28 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 219.6 1’44.157 2.004 / 0.076

29 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 220.6 1’44.459 2.306 / 0.302

30 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 222.5 1’44.658 2.505 / 0.199

31 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 218.6 1’45.547 3.394 / 0.889

Foto: Lapresse