Moto2, risultati FP3 GP Francia 2020: Roberts detta il passo davanti a un ottimo Bezzecchi. Marini si salva ed è 9°, Bastianini va in Q1

Il sabato di Le Mans si è aperto per la Moto2 con una terza sessione di prove libere ricca di colpi di scena anche in ottica iridata, ma il miglior tempo assoluto è stato firmato da un sorprendente Joe Roberts. Il centauro statunitense del Team American si è rivelato il più competitivo del lotto sul giro secco negli ultimi minuti del turno, con un time-attack praticamente perfetto in 1’36″490 che gli ha consentito di scavalcare per 110 millesimi l’azzurro Marco Bezzecchi. Il riminese dello Sky Racing Team VR46, pienamente in lizza per il titolo mondiale, ha messo in evidenza un ritmo davvero notevole aiutando poi nell’ultimo run il compagno di squadra (e leader del campionato) Luca Marini per accedere in Q2.

Il fratello di Valentino Rossi, dopo un venerdì da incubo in cui ha girato poco rimediando anche una distorsione alla caviglia in seguito ad una brutta caduta, è riuscito a limitare i danni anche grazie al traino di Bezzecchi migliorando progressivamente e strappando il pass per il Q2 con il nono tempo a 806 millesimi dalla vetta. Ottimi riscontri nelle posizioni di vertice per lo spagnolo Augusto Fernandez, 3° a 0.338, il temibile britannico Sam Lowes, 4° a 0.366 (molto efficace anche sul passo), l’australiano Remy Gardner, 5° a 0.399, e l’iberico Jorge Navarro, 6° a 0.480 con la Speed Up.

Si qualificano direttamente per il Q2 altri due italiani, con Stefano Manzi ottimo 8° a 0.784 e Simone Corsi 12° a 0.929, mentre la notizia della mattinata è sicuramente quella dell’esclusione di un pretendente al titolo come Enea Bastianini, solo 27° in FP3 con 1.849 dalla testa a causa di una scivolata nel corso dell’ultimo run (mentre si stava migliorando) e costretto quindi ad affrontare il Q1. Fuori dalla top14 anche Nicolò Bulega (16° a 1.034), Lorenzo Baldassarri (18° a 1.304), Lorenzo Dalla Porta (21° a 1.347) e Fabio Di Giannantonio (25° a 1.793).

CLASSIFICA FP3 GP FRANCIA 2020 MOTO2

1 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 263.1 1’36.490

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.2 1’36.600 0.110 / 0.110

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.7 1’36.828 0.338 / 0.228

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.4 1’36.856 0.366 / 0.028

5 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 262.4 1’36.889 0.399 / 0.033

6 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up 263.1 1’36.970 0.480 / 0.081

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’37.116 0.626 / 0.146

8 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 261.7 1’37.274 0.784 / 0.158

9 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.1 1’37.296 0.806 / 0.022

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 262.4 1’37.311 0.821 / 0.015

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 261.7 1’37.312 0.822 / 0.001

12 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 260.3 1’37.419 0.929 / 0.107

13 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 261.0 1’37.429 0.939 / 0.010

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’37.442 0.952 / 0.013

15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 261.7 1’37.496 1.006 / 0.054

16 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 263.8 1’37.524 1.034 / 0.028

17 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 260.3 1’37.713 1.223 / 0.189

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 259.6 1’37.794 1.304 / 0.081

19 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 263.1 1’37.795 1.305 / 0.001

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 264.5 1’37.807 1.317 / 0.012

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.5 1’37.837 1.347 / 0.030

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.7 1’37.958 1.468 / 0.121

23 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 260.3 1’38.032 1.542 / 0.074

24 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 263.8 1’38.280 1.790 / 0.248

25 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up 261.0 1’38.283 1.793 / 0.003

26 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 260.3 1’38.315 1.825 / 0.032

27 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.1 1’38.339 1.849 / 0.024

28 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.0 1’38.753 2.263 / 0.414

29 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.4 1’39.342 2.852 / 0.589

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 256.3 1’40.914 4.424 / 1.572

