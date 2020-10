MotoGP, Fabio Quartararo: “Molto contento per la pole e per il mio passo, domani dovrò spingere fin dai primi giri”

Pole position numero 9 in MotoGP (la terza in stagione) per Fabio Quartararo, autore del miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Francia 2020, nono round del campionato. Il francese di Yamaha Petronas ha rispettato il pronostico stampando un fantastico time attack in 1’31″315, che gli ha permesso di rifilare un paio di decimi alla Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller. Domani il nizzardo classe 1999 partirà al palo a Le Mans ed avrà una grandissima occasione per allungare nel Mondiale, considerando le difficoltà affrontate sinora in Francia dal suo primo inseguitore Joan Mir, costretto a scattare addirittura dalla quattordicesima piazzola in griglia.

“Sono davvero molto contento perché il mio passo è stato buono e anche ieri avevo molta fiducia, nonostante la mia posizione in classifica fosse lontana dalla vetta. Oggi in FP3 e FP4 abbiamo avuto un passo veramente buono però stiamo a vedere. Ci sono Miller e Petrucci (2° e 3° in griglia, ndr) con le Ducati che l’anno scorso qui sono andati molto forte e penso che domani sarà importante essere pronti a spingere fin dai primi giri“, ha dichiarato il leader del Mondiale ai microfoni di Sky Sport dopo aver centrato la pole nel Gran Premio di casa.

