MotoGP, Jack Miller: “Siamo forti sia sul bagnato che sull’asciutto, domani lotteremo per vincere”

Jack Miller ha realizzato il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP. Il centauro della Ducati partirà quindi dalla prima fila nella gara che scatterà alle ore 13.00 di domani. Una posizione grazie alla quale l’australiano si propone come uno dei favoriti per il successo finale, a patto di gestire bene le gomme. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a caldo ai microfoni della Dorna subito dopo la conclusione delle qualificazioni.

“Le condizioni meteo non importano, siamo stati forti sul bagnato e lo siamo ancora sull’asciutto. Mi sono sentito molto bene sulla moto, sia sul giro secco che sul ritmo. Ho avuto qualche piccolo problema sulla moto durante la FP4, ma abbiamo lavorato bene per sistemare l’assetto e devo dire che ci siamo riusciti. Il team ha fatto un grandissimo lavoro e le modifiche mi hanno soddisfatto. Eravamo vicinissimi alla prima posizione, ma purtroppo non abbastanza. Quindi oggi è andata così e domani proveremo a lottare per la vittoria”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock